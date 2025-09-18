Radu Georgescu: România va plăti pe dobânzi o sumă mai mare decât cheltuie pe tot sistemul de educație și va face implozie din cauza datoriilor imense
Economistul Radu Georgescu: România va plăti pe dobânzi o sumă mai mare decât cheltuie pe tot sistemul de educație și va face implozie din cauza datoriilor imense
Economistul Radu Georgescu a explic din nou că în curând România nu va mai putea să plătească nici măcar dobânzile și va face implozie din cauza datoriilor imense.
Printr-un calcul matematic simplu, acesta a arătat că în 2026, țara noastră va ajunge să plătească pe dobânzi o sumă mai mare decât ce cheltuie pe tot sistemul de educație, adică 3,5% din PIB.
,,Ieri, Premierul a spus, în felul său, ce a spus Jamie Dimon luna trecută într-un limbaj economic. Jamie Dimon este bancherul nr. 1 al lumii, CEO la JPMorgan, cea mai mare bancă din lume.
Jamie Dimon a spus că Guvernele vor face implozie din cauza datoriilor imense și că nu vor mai putea să plătească nici măcar dobânzile. Dar stai un pic, aceste lucruri le-ai mai auzit dacă mă urmărești de ceva ani. Lucrurile spuse acum de Jamie Dimon le explic de peste 2 ani de zile.
Deși acum câteva luni Guvernul, BNR, economiștii de la bănci, media spuneau că România are un model economic de succes planetar și intergalactic, acum, surpriză! În doar câteva luni, aceștia și-au schimbat radical discursul. Guvernul, BNR, economiștii de la bănci, media spun acum că suntem aproape de prăpastie economică.
De unde am știut că vom ajunge aici? Am un glob de cristal? Nu, doar am fost atent la lecțiile de economie de la facultate. Și mai aveam un defect: mergeam des la biblioteca de la ASE. De aceea înțeleg foarte bine cum funcționează economia.
Premierul spune că situația nu mai poate merge în acest fel. Din păcate pentru Premier, economia și dobânzile nu sunt interesate de declarațiile politicienilor. Într-un fel, Premierul are dreptate, situația nu va mai merge așa, va fi mult mai rău.
Am explicat de mai multe ori că în curând România nu va mai putea să plătească nici măcar dobânzile. Îți explic cu un calcul matematic:
Acum, România are o datorie de 60% din PIB. În acest moment, plătește o dobândă în jur de 8% pe an. Asta înseamnă că România va plăti într-un an doar pe dobânzi 4,8% din PIB.
România va plăti pe dobânzi o sumă mai mare decât ce cheltuie pe tot sistemul de educație, adică 3,5% din PIB.
O sumă chiar mai mare decât investițiile făcute de România. Cheltuielile de capital în 2024 au fost de 3,7% din PIB.
Este evident că acest sistem va face implozie, întrebarea este când. Politicienii vor avea la anul o surpriză și mai mare din partea economiei și dobânzilor, deoarece România va avea și anul acesta un deficit uriaș, cheltuielile cu dobânzile vor crește în 2026 cu 13-17 miliarde lei.
În comparație, marea reformă din sistemul bugetar propusă va reduce cheltuielile cu maxim 1 miliard pe an, conform datelor spuse de politicieni. Deci 1 miliard lei este pistol cu apă în comparație cu 15 miliarde cât va fi creșterea dobânzilor la anul.
Acum politicienii spun că nu vor crește taxele, dar economia și dobânzile nu sunt interesate de declarațiile politicienilor.
Jamie Dimon spune că vei intra în panică dacă îți va explica ce se va întâmpla în curând din punct de vedere economic”, a scris economistul pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
„Nu verificăm darul”. Șeful ANAF, precizări importante privind controalele la nunți
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a declarat, marți, 16 septembrie, că ANAF nu își propune să verifice darul de nuntă. Adrian Nicușor Nica a declarat, în schimb, că sunt vizați de controale organzatorii de nunți. El a menționat că fiscul verifică dacă aceștia declară sumele de bani pe care le primesc de la miri. […]
Câți bani a dat România Ucrainei. Ilie Bolojan îl contrazice pe fostul premier Marcel Ciolacu
Câți bani a dat România Ucrainei. Ilie Bolojan îl contrazice pe Marcel Ciolacu România a oferit Ucrainei sprijin financiar și material în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă circa 0,2% din PIB, a declarat premierul Ilie Bolojan. Declarația vine în contradicție cu afirmațiile fostului premier Marcel Ciolacu, care, în 2023, susținea […]
Vouchere pentru alimente 2025: Românii cu venituri mici vor primi 250 de lei pentru alimente: Când vor fi încărcate cardurile sociale
Familiile cu venituri mici primesc 250 de lei pentru alimente: Când vor fi încărcate cardurile sociale Guvernul continuă să dea sprijin familiilor cu venituri mici prin cardurile sociale, care înlocuiesc treptat vechile vouchere de alimente. Aceste carduri digitale permit cumpărarea produselor de bază sau a unor mese calde. În 2025, beneficiarii vor primi ajutorul în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Nu verificăm darul”. Șeful ANAF, precizări importante privind controalele la nunți
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a declarat, marți, 16 septembrie, că ANAF nu își propune să verifice darul de...
Radu Georgescu: România va plăti pe dobânzi o sumă mai mare decât cheltuie pe tot sistemul de educație și va face implozie din cauza datoriilor imense
Economistul Radu Georgescu: România va plăti pe dobânzi o sumă mai mare decât cheltuie pe tot sistemul de educație și...
Știrea Zilei
FOTO | Petru Roncea, câștigător la Physique Tall Champion. Tânărul din Sebeș s-a calificat la Campionatul Mondial din Los Angeles
La finalul săptămânii trecute, în orașul Luton, din Marea Britanie, la The Grove Theatre, s-a desfășurat o competiție de amploare...
FOTO | Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără și dusă la o clinică veterinară în stare gravă. Costurile tratamentului sunt imense
Apel DISPERAT pentru o cățelușă fără stăpân, lovită de mașină. A fost luată de pe marginea drumului de o tânără...
Curier Județean
Trei poduri noi pe drumurile județene din Alba! Unde urmează să fie amplasate și care este stadiul lucrărilor
Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba a anunțat că trei poduri urmează să fie construite pe drumurile județene în...
19–20 septembrie 2025 | ALBA GREEN ENERGY: Inovații românești, roboți și standuri care explică cetățenilor cum pot deveni prosumatori la Carolina Mall Alba Iulia
Târgul Alba Green Energy, cea de-a 13-a ediție, urmează să aibă loc la Carolina Mall Alba Iulia în perioada...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...