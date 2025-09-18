Economistul Radu Georgescu: România va plăti pe dobânzi o sumă mai mare decât cheltuie pe tot sistemul de educație și va face implozie din cauza datoriilor imense

Economistul Radu Georgescu a explic din nou că în curând România nu va mai putea să plătească nici măcar dobânzile și va face implozie din cauza datoriilor imense.

Printr-un calcul matematic simplu, acesta a arătat că în 2026, țara noastră va ajunge să plătească pe dobânzi o sumă mai mare decât ce cheltuie pe tot sistemul de educație, adică 3,5% din PIB.

,,Ieri, Premierul a spus, în felul său, ce a spus Jamie Dimon luna trecută într-un limbaj economic. Jamie Dimon este bancherul nr. 1 al lumii, CEO la JPMorgan, cea mai mare bancă din lume.

Jamie Dimon a spus că Guvernele vor face implozie din cauza datoriilor imense și că nu vor mai putea să plătească nici măcar dobânzile. Dar stai un pic, aceste lucruri le-ai mai auzit dacă mă urmărești de ceva ani. Lucrurile spuse acum de Jamie Dimon le explic de peste 2 ani de zile.

Deși acum câteva luni Guvernul, BNR, economiștii de la bănci, media spuneau că România are un model economic de succes planetar și intergalactic, acum, surpriză! În doar câteva luni, aceștia și-au schimbat radical discursul. Guvernul, BNR, economiștii de la bănci, media spun acum că suntem aproape de prăpastie economică.

De unde am știut că vom ajunge aici? Am un glob de cristal? Nu, doar am fost atent la lecțiile de economie de la facultate. Și mai aveam un defect: mergeam des la biblioteca de la ASE. De aceea înțeleg foarte bine cum funcționează economia.

Premierul spune că situația nu mai poate merge în acest fel. Din păcate pentru Premier, economia și dobânzile nu sunt interesate de declarațiile politicienilor. Într-un fel, Premierul are dreptate, situația nu va mai merge așa, va fi mult mai rău.

Am explicat de mai multe ori că în curând România nu va mai putea să plătească nici măcar dobânzile. Îți explic cu un calcul matematic:

Acum, România are o datorie de 60% din PIB. În acest moment, plătește o dobândă în jur de 8% pe an. Asta înseamnă că România va plăti într-un an doar pe dobânzi 4,8% din PIB.

România va plăti pe dobânzi o sumă mai mare decât ce cheltuie pe tot sistemul de educație, adică 3,5% din PIB.

O sumă chiar mai mare decât investițiile făcute de România. Cheltuielile de capital în 2024 au fost de 3,7% din PIB.

Este evident că acest sistem va face implozie, întrebarea este când. Politicienii vor avea la anul o surpriză și mai mare din partea economiei și dobânzilor, deoarece România va avea și anul acesta un deficit uriaș, cheltuielile cu dobânzile vor crește în 2026 cu 13-17 miliarde lei.

În comparație, marea reformă din sistemul bugetar propusă va reduce cheltuielile cu maxim 1 miliard pe an, conform datelor spuse de politicieni. Deci 1 miliard lei este pistol cu apă în comparație cu 15 miliarde cât va fi creșterea dobânzilor la anul.

Acum politicienii spun că nu vor crește taxele, dar economia și dobânzile nu sunt interesate de declarațiile politicienilor.

Jamie Dimon spune că vei intra în panică dacă îți va explica ce se va întâmpla în curând din punct de vedere economic”, a scris economistul pe Facebook.

