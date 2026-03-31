Radu Georgescu, despre economie: ,,România este în pom și pomul în aer. Ne rămâne doar să cumpărăm tei, să punem un ceai și să facem mișto și bășcălie”

Economistul Radu Georgescu este de părere că România este în pom și pomul în aer, când vorbim despre economie, iar românilor nu le rămțne decât să cumper un tei, să pună un ceai și să facă mișto și bășcălie.

,,Pe planeta Pământ începe jocul Popa Prostul. Am explicat de mai multe ori că în ultimii 30 de ani economia a fost ca un joc Popa Prostul. La începutul jocului, statele printează bani fără număr, companiile și oamenii iau credite fără număr, economia crește, este o petrecere continuă.

Se creează bule speculative: bursa, imobiliare, etc. La un moment dat, apare jokerul. Se strigă Popa Prostul.

Popa Prostul sunt cei care rămân cu activele supraevaluate: imobiliare, bursă și cei care nu mai pot plăti creditele.

Eu am avut noroc profesional: am văzut din primul rând ultimele dăți când s-a strigat Popa Postul pe planeta Pământ.

În anul 2000, lucram la cea mai mare firmă de contabilitate din lume, am văzut live cum se prăbușește bula dot-com. În anul 2008, eram director financiar la cea mai mare firmă din lume de la acea dată. Am văzut live cum se prăbușește piața imobiliară.

În 2026, sunt mai multi Jokeri în joc: bula din AI, bula din imobiliare, bula împrumuturilor. Ca să fie jocul și mai palpitant, în ultima lună a mai apărut un Joker: războiul din Iran și criza petrolului.

Ca și în 2008, acum România este în pom și pomul în aer. Din punct de vedere fiscal, România este în pom și pomul în aer.

Acum, Guvernul ar trebui să bage bani în piață pentru a ajuta economia și populația. Dar Guvernul scoate bani din piață prin avalanșa de creșteri de taxe din ultimele 8 luni, iar din punct de vedere monetar, România este în pom și pomul în aer.

Avem cea mai mare inflație din Europa și vine un nou val inflaționist peste România.

De 3 ani, BNR a generat o anomalie economică, ținând dobânda de referință sub inflație. Această anomalie face ca BNR să nu poată să ajute economia și populația reducând dobânda de referință deoarece inflația va exploda.

Dar BNR nu poate nici să reducă inflația crescând dobânda de referință deoarece ar băga economia și oamenii și mai tare în șanț.

Așa că, în România, ne mai rămâne doar bășcălia și mișto-ul: la bășcălie și mișto suntem campioni mondiali.

În 2008, când economia se prăbușea pe planeta Pământ, Guvernatorul BNR a spus celebra „mai ușor cu criza pe scări”.

În 2009, economia nu a mai fost liniștită și nici nu a mai coborât pe scări, economia pur si simplu a căzut de la etaj.

În 2022, când inflația a explodat în România, același Guvernator ne recomanda ceai de tei. Pentru cei care nu știu, principalul obiectiv al BNR este să protejeze oamenii de inflație.

Concluzii

În România, ne rămâne doar să cumpărăm tei, să punem un ceai și să facem mișto și bășcălie. Atât s-a putut!”, a scris Georgescu pe Facebook.

