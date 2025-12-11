Radu Georgescu, despre cum se termină 2025 și cum va fi în 2026: ,,Se oprește și cel de-al doilea motor al economiei”
Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare în mediul online cum se termină 2025 și ce ce așteaptă în 2026, dar și ce trebuie să facem pentru ca anul viitor să fie unul bun.
,,Multă lume mă întreabă „Radu, cum va fi 2026?” Depinde cine mă întreabă: pentru 10% dintre oameni, 2026 va fi cel mai bun an din ultimii 10 ani, pentru 90%, 2026 va fi cel mai rău an din ultimii 10 ani.
Îți explic de ce:
1. Cum se termină 2025
2025 se termină cu scăderea accelerată a consumului: consumul în octombrie 2025 a scăzut cu 4,6% comparat cu 2024. Este logic din punct de vedere economic.
Oameniiâ sărăcesc din cauza inflației foarte mari din România, iar România are cea mai mare inflație din Europa.
2. Cum va fi în 2026
Economia României a pierdut un motor în 2025: acesta se numește consumul populației. Consumul populației reprezintă 65% din PIB-ul României.
Celălalt motor al economiei se numește investiții și reprezintă 35% din PIB-ul României. Companiile sunt interesate de reduceri de costuri și de optimizări.
Investițiile Guvernului depind de fondurile primite de la UE, dar fondurile PNRR sunt blocate. România a primit zero euro din fonduri PNRR în ultimele 6 luni. Cei de la UE s-au cam săturat de minciunile pe care le aud de 5 ani: reforma statului, digitalizare, etc.
Bonus, în octombrie 2025, România a renunțat la 7 miliarde din fondurile PNRR. În 2025, România nici măcar nu a făcut vreo solicitare de cerere pentru fonduri PNRR. Deoarece mai sunt doar 10 luni până se încheie programul PNRR, foarte probabil România va pierde și cei 7 miliarde euro care mai erau din acest program PNRR.
Asta înseamnă că în 2026 se oprește și cel de-al doilea motor al economiei.
3. Ce ar trebui să facem
Singura soluție este să fim în top 10% din domeniul nostru. Pentru cei care sunt top 10% , 2026 va fi un an foarte bun.
Pentru mine 2025 a fost un an foarte bun. În 2025, am semnat contracte de servicii contabile și management financiar cu firme multinaționale la care nici măcar nu visam acum 2 ani.
Sunt 3 motive:
• Companiile își reduc bugetele alocate pentru contabilitate și management financiar. Nu mai plătesc extra doar pentru că firma de contabilitate are un brand internațional sau pentru că pe CV scrie CFO, Director Financiar
• Companiile caută oameni care să rezolve problemele într-un mod rapid și corect. Firmele nu mai au nevoie de prezentări în PowerPoint și bla-blauri în ședințe inutile. Până acum mai mergeau prezentări în PowerPoint și bla-blauri.
Acum dai faliment cu PowerPoint -uri bla-blauri în ședințe.
• Companiile nu mai investesc bani în ceva care o să fie gata peste 1 an. Firmele au nevoie de soluții pe care să le implementeze imediat. Nu mai au timp de pierdut. De aceea firmele apelează la aplicațiile mele contabile Maxfin (www.maxfin.ro) și CFO App (www.cfoapp.ro) în care poți să lucrezi din secunda 2 după ce ai acces în aplicații.
Concluzii
Eu cred că o să vină o perioadă ideală pentru oamenii care studiază, care citesc, care merg la cursuri, care se implică, care muncesc cu adevărat, care privesc foarte serios meseria și o să vină o perioadă extrem de grea pentru cei care până acum făceau PowerPoint-uri și spuneau bla-blauri în ședințe”, a scris economistul pe Facebook.
