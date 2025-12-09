Radu Georgescu despre creșterea prețurilor: „România are cea mai mare inflație din Europa și BNR nu o controlează”

Economistul Radu Georgescu avertizează că deciziile Băncii Centrale a Japoniei ar putea declanșa un val de efecte în economiile din întreaga lume, inclusiv în România. Într-o analiză recentă, el explică de ce Japonia vrea să crească dobânda de referință, cum influențează această mișcare economia globală și de ce România se confruntă cu cea mai mare inflație din Europa. Acesta critică și modul în care BNR își îndeplinește rolul, subliniind impactul politic asupra deciziilor economice.

Redăm mai jos textul integral postat pe rețelele sociale:

Lecția zilnică de economie: Pe planeta Pământ se întâmplă evenimente economice importante care te afectează direct. Chiar dacă nu știi de ele. Sau le ignori.

Îți spun ce se întâmplă pe planeta Pământ. Banca Centrală din Japonia vrea să crească dobânda de referință. Acel lucru va crea o undă de șoc în toate economiile de pe planeta Pământ.

Te va afecta direct.

Economia mondială are la bază, de peste 20 de ani, dobânzile foarte scăzute din Japonia. Japonia deține cea mai mare valoare de titluri de stat emise pe planeta Pământ. Pe scurt, Japonia este banca mondială.

Dar de ce vrea Banca din Japonia să crească dobânda de referință? Deși Guvernul Japoniei se opune acestei decizii. Explic mai jos.

1. Orice Bancă Centrală de pe planeta Pământ are principalul obiectiv să protejeze populația de inflație. Prin creșterea dobânzii de referință, Banca Japoniei vrea să scadă inflația deoarece spune că în Japonia este o inflație mare.

Păi cât este inflația în Japonia? Ne spune Google. În Japonia inflația este 3%. Poftim??? 3% este inflație mare pentru Banca din Japonia? Păi în România inflația este de 10%, cea mai mare din Europa.

2. Banca Centrală din Japonia este independentă politic. Banca Japoniei vrea să crească dobânda de referință chiar dacă Guvernul Japoniei se opune.

Creșterea dobânzii de referință va duce la creșterea dobânzilor plătite de Guvernul Japoniei. Dar Banca Japoniei nu o interesează ce vrea Guvernul. Banca Japoniei vrea să-și îndeplinească rolul său: să protejeze populația de inflație.

Guvernatorul Băncii Centrale, Kazuo Ueda, este independent politic. Și știe că inflația este taxa care sărăcește cel mai rapid populația.

3. Ce face BNR? Deși și BNR are principalul obiectiv să protejeze populația de inflație, ratează în fiecare an acest principal obiectiv. 2000 de angajați BNR se duc zilnic la serviciu cu scopul ca în România să fie o inflație mică. În octombrie 2025 România are cea mai mare inflație din Europa.

Deși inflația este de 10%, dobânda de referință BNR este mult mai mică: 6,5%. Dacă BNR ar fi Banca Centrală din Japonia, BNR ar trebui să aibă dobânda de referință peste 10%. Doar în acest fel BNR poate să scadă inflația.

Dar acest lucru ar însemna că Guvernul României va plăti dobânzi mai mari la împrumuturi. Și Guvernul s-ar supăra deoarece i-ar da peste cap bugetul.

De ce BNR nu vrea să supere Guvernul? Păi este simplu. Conducerea BNR este stabilită de partide. Toți din conducerea BNR sunt puși de către un partid: PSD, PNL, USR și UDMR.

M-am uitat pe CV-urile lor. Toți sunt bugetari și nu au lucrat în firme private. Niciunul nu a lucrat o zi într-o bancă privată. Pe scurt, ca în orice instituție a statului, conducerea BNR este pusă pe criterii politice.

Concluzii: Acum ai înțeles de ce avem cea mai mare inflație din Europa? Și de ce nu răspunde nimeni pentru inflația ridicată?

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI