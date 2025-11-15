Radu Georgescu despre cum funcționează sistemul bancar: ,,Ai o sumă în bancă, dar știai că acești bani nu există fizic în contul tău?”

Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare recentă în mediul online cum funcționează sistemul și de ce, chiar dacă românii au bani în bancă, aceștia de fapt nu există fizic în conturi.

,,Tu ai bani la bancă? Trebuie să citești articolul. Chiar dacă nu ai bani la bancă, este bine să citești acest articol. Îți voi explica cum funcționează sistemul bancar. Vei înțelege cum să te protejezi din punct de vedere financiar.

Ieri, BNR a publicat 2 rapoarte: unul despre banii din sistemul bancar din România, altul despre fluxul de bani care intră și ies din România. Îți explic aceste rapoarte:

1. Banii tăi de la bancă

Te uiți în soldul tău de la bancă și vezi o sumă, dar stai un pic, știai că acești bani nu există fizic în contul tău? Soldul tău bancar este doar o cifră din sistemul contabil al băncii.

Băncile iau 90% din banii tăi și încep să dea credite altor oameni sau firme. Evident că pe tine nu te întreabă nimeni dacă ești de acord să dai banii tăi acestor oameni sau firme. Habar nu ai cine sunt și ce fac aceștia cu banii tăi.

Băncile dau credite pentru case, mașini, excursii, sandale, etc. Dar cel mai important client al băncilor se numește statul România.

Băncile au dat credite statului suma de 257 miliarde lei. Toate activele băncilor sunt 780 miliarde lei, deci 30% din banii tăi din bancă se duc către stat.

Probabil nu știai acest lucru. Dacă știai, probabil te interesai foarte tare ce face statul cu banii tăi, te uitai în fiecare lună să vezi execuția bugetară a statului.

2. Banii care ies din România

În perioada ianuarie – septembrie 2025 au ieșit din România 22 miliarde euro din relația comercială import – export.

Noi aveam deja în 2024 cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa, 9 % din PIB. Anul trecut au ieșit 30 miliarde euro din România, iar în 2025 deficitul a crescut cu 8%!

3. Cursul euro

Dacă citești acest articol probabil te întrebi: dacă ies anual peste 30 miliarde euro din România, de unde naiba mai sunt euro în România?

Deoarece BNR nu poate tipări euro, nici Guvernul, nici măcar CCR.

România împrumută euro de la bănci străine. În primele 9 luni am împrumutat 17,7 miliarde euro de la bănci străine. În 9 luni ne-am împrumutat mai mult decât ajutorul FMI din criza 2008-2010 ( 10 miliarde euro).

Fără aceste împrumuturi, cursul euro ar ajunge imediat la 10 lei. Asta pentru cei care au comentat „Cum domne’ să ajungă cursul la 10 lei”. Acum am pus și poze pentru a explica, mai simplu nu pot să explic.

4. Banca Centrală din China

Banca Centrală din China cumpără masiv aur. Sunt proști? Evident că nu! Ei spun așa:

– Ce deținem noi?

– Păi bani…

– Și cine printează acești bani?

– Păi noi printăm

– Ce este în spatele acestor bani?

– Păi…nimic

– Ah..OK. Atunci cumpărăm ceva ce nu se poate printa electronic. Cumpărăm aur.

Mulți mă întreabă în ce să investească. Eu investesc în aur”, a scris economistul pe Facebook.

