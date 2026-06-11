Curier Județean

Aproape de comă alcoolică la volan, la 74 de ani: Vârstnic din Vinerea, REȚINUT după ce a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

ALBA FEST 2026

Aproape de comă alcoolică la volan, la 74 de ani: Vârstnic din Vinerea, REȚINUT după ce a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 74 de ani a provocat un accident rutier la Vinerea după ce ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar.

Polițiștii au descoperit, în urma verificărilor, că vârstnicul avea o alcoolemie de 1,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 iunie 2026, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că pe raza localității Vinerea, a avut loc un eveniment rutier.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 74 de ani, din localitatea Vinerea, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Eroilor din localitate, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar, rezultând doar pagube materiale.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de bărbatul de 74 de ani, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de azi, 11 iunie 2026, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

10 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

în

11 iunie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează astăzi, 11 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Amenzi de peste 8.000 de lei aplicate de polițiștii din Alba Iulia: Acțiune pe pe raza municipiului pentru menținerea unui climat de siguranță publică

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

în

11 iunie 2026

De

Amenzi de peste 8.000 de lei aplicate de polițiștii din Alba Iulia: Acțiune pe pe raza municipiului pentru menținerea unui climat de siguranță publică Polițiștii din municipiul Alba Iulia au efectuat, miercuri, 10 iunie 2026, o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Blăjean de 46 de ani, reținut pentru tâlhărie: A agresat un vârstnic de 71 de ani, din Alba Iulia, și i-a luat din buzunar, 800 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

11 iunie 2026

De

VIDEO | Blăjean de 46 de ani, reținut pentru tâlhărie: A agresat un vârstnic de 71 de ani, din Alba Iulia, și i-a luat din buzunar, 800 de lei Un bărbat de 46 de ani, din Blaj, a fost reținut de oamenii legii după ce ar fi agresat fizic un vârstnic, de 71 de ani, […]

Citește mai mult