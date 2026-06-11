Aproape de comă alcoolică la volan, la 74 de ani: Vârstnic din Vinerea, REȚINUT după ce a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Ce alcoolemie avea
Aproape de comă alcoolică la volan, la 74 de ani: Vârstnic din Vinerea, REȚINUT după ce a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Ce alcoolemie avea
Un bărbat de 74 de ani a provocat un accident rutier la Vinerea după ce ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar.
Polițiștii au descoperit, în urma verificărilor, că vârstnicul avea o alcoolemie de 1,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
Potrivit IPJ Alba, la data de 10 iunie 2026, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că pe raza localității Vinerea, a avut loc un eveniment rutier.
Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 74 de ani, din localitatea Vinerea, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Eroilor din localitate, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar, rezultând doar pagube materiale.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.
Față de bărbatul de 74 de ani, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de azi, 11 iunie 2026, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.
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