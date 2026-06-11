VIDEO | Blăjean de 46 de ani, reținut pentru tâlhărie: A agresat un vârstnic de 71 de ani, din Alba Iulia, și i-a luat din buzunar, 800 de lei

Un bărbat de 46 de ani, din Blaj, a fost reținut de oamenii legii după ce ar fi agresat fizic un vârstnic, de 71 de ani, pe o stradă din Alba Iulia și i-ar fi sustras suma de 800 de lei din buzunar.

Conform IPJ Alba, la data de 9 iunie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Blaj, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 8 iunie 2026, în timp ce se afla pe strada Iașilor din municipiul Alba Iulia, l-ar fi agresat fizic, pe un bărbat de 71 de ani, din Alba Iulia și i-ar fi sustras acestuia, din buzunar, suma de 800 de lei.

La data de 10 iunie 2026, bărbatul a fost prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, care a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

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