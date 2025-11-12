Economistul Radu Georgescu: Guvernul României a reușit un ,,miracol”, să scadă consumul
Radu Georgescu: Guvernul României a reușit un ,,miracol”, să scadă consumul
Guvernul României a reușit „performanța” de a provoca o scădere simultană a consumului și a producției industriale, un fenomen care nu s-a mai întâmplat din perioada stării de urgență din 2020.
Economistul Radu Georgescu avertizează că măsurile fiscale introduse în august 2025 au generat un efect de domino asupra economiei, ducând la concedieri și scăderea încasărilor bugetare.
Citește și: Economistul Radu Georgescu, despre scăderea consumului după majorarea TVA-ului: „Românii au mâncat non-stop în ultima săptămână din iulie… și au rumegat în august”
Textul integral scris de Radu Georgescu este următorul:
,,Guvernul României a reușit un miracol. A reușit ce părea imposibil. Ceva ce nu a reușit nici măcar frica de războiul din Ucraina, nici măcar anularea alegerilor, nici măcar bau-baul că România va fi trecută la categoria „junk”
Doamnelor, domnilor și domnișoarelor, Guvernul României a reușit să scadă consumul în România! În ultimii 14 ani, o singură dată a mai scăzut consumul în România: în aprilie 2020, când a fost stare de urgență din cauza COVID, iar economia s-a închis. Acum nu este nicio stare de urgență. Este doar efectul Pachetului 1 de măsuri economice impuse de Guvern în august 2025.
Dar stai, că nu e totul. Nu a scăzut doar consumul, a scăzut și producția industrială. Guvernul a reușit un adevărat efect de domino. Au crescut taxele, iar din această cauză a scăzut consumul (o spun și Carrefour, și Ahold Delhaize, proprietarul Profi și Mega Image, în situațiile financiare pe trimestrul III 2025). Din cauza scăderii consumului, a scăzut și producția. Din aceste cauze, activitatea economică s-a redus, iar firmele au început să dea oameni afară.
Partea haioasă este că Guvernul nu a afectat doar sectorul privat. Și-a dat singur o bâtă în cap. În septembrie, Guvernul a avut cele mai mici încasări și cel mai mare deficit bugetar din 2025 (exceptând luna februarie, care este în fiecare an o lună slabă pentru încasările statului). Sincer, nu știu cum va explica Guvernul evoluția economică de după august 2025 — nici către populație, nici către Uniunea Europeană, nici către agențiile de risc.
Statul este cel mai prost gestionar al banilor. O știm cu toții. O știu și politicienii.O știe și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, care vrea să scadă cheltuielile statului și să direcționeze banii, prin subvenții, către sectorul privat. El înțelege că 100 de lei duși în sectorul privat vor produce 200 de lei în economie, în timp ce 100 de lei duși în cheltuielile statului vor produce zero lei sau, cel mult, 50 de lei în economie.
Guvernul României a făcut exact invers față de cancelarul Germaniei: a crescut taxele și a crescut cheltuielile statului. Conform execuției bugetare din septembrie 2025, cheltuielile operaționale ale statului (consumabile, utilități, reparații etc.), numite oficial „bunuri și servicii”, au crescut cu 7,4% în 2025 față de 2024. Asta, în timp ce se spune că în România este austeritate. Asta nu este strategie economică”, a scris economistul Radu Georgescu pe o rețea de socializare.
