Radu Georgescu, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: ,,Este în ADN-ul nostru să nu renunțăm la ceva ce avem deja”
Economistul Radu Georgescu a comentat într-o postare pe rețelele de socialiare decizia CRR de luni, 29 decembrie 2025, de a amâna din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraților.
Acesta este de părere că oricare dintre noi am face același lucru, fiind ,,în ADN-ul nostru să nu renunțăm la ceva ce avem deja”. De asemenea, acesta își exprimă nelămurirea de ce doar anumite chestiuni prezintă interes și altele nu, cu toate că și ele afectează sau vor afecta traiul românilor.
,,Eu înțeleg 100% decizia Curții Constituționale CCR. Înțeleg 100% de ce magistrații nu vor să le scadă salariile și pensiile.
Foarte probabil și eu aș face la fel, foarte probabil și tu ai face la fel. Este în ADN-ul nostru să nu renunțăm la ceva ce avem deja. Dacă nu mă crezi, încearcă să-i explici unui copil de 5 ani să-și dea jucăria unui alt copil și vei vedea cum va reacționa copilul.
Creierul unui om este 90% emoțional, doar 10 % este rațional. Psihiatrul Steve Peters spune că oamenii reacționează de multe ori ca niște cimpanzei.
Eu sunt contabil, nu îmi permit în viața profesională să gândesc ca un cimpanzeu. Calculez lunar taxe și impozite de zeci de milioane de lei. Dacă aș fi emoțional, aș risca să plătesc amenzi de sute de mii de lei. Eu nu am comentat niciodată aspectele juridice deoarece nu știu cum funcționează sistemul juridic din România. Nu știu ce rol are fiecare instituție: Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casație.
Probabil 99,99 % dintre oameni nici ei nu știu. Aș putea să găsesc 10 motive pentru care magistrații trebuie să aibă salarii și pensii mari. De asemenea, aș putea să găsesc 10 motive pentru care magistrații nu trebuie să aibă salarii și pensii mari.
Eu altceva nu înțeleg: peste 3 zile cresc taxele pentru toți românii și pentru toate firmele din România. Pe scurt, dacă nu te-ai prins până acum, statul îți va lua mai mulți bani, dar pentru aceste lucruri nu pare că sunt prea mulți interesați.
De asemenea, poți să mă bați, dar nu înțeleg un alt lucru: sunt oameni deranjați că România va pierde 230 milioane euro, fonduri PNRR, dacă nu se modifica legea privind pensiile magistraților, dar nu interesează pe nimeni că România a renunțat în octombrie 2025 la 7 miliarde euro, care sunt tot fonduri PNRR, deci o sumă de 30 de ori mai mare.
De asemenea, nu interesează pe nimeni că în 2025 România a încasat fonduri nerambursabile mai puțin cu 6 miliarde euro decât a fost trecut în bugetul României la începutul anului. Acești bani de la UE erau gratuiți și dacă erau încasați nu trebuia să mai crească taxele pentru nimeni, nici pentru oameni și nici pentru firme. Pe scurt, nici tu nu plăteai TVA și taxe mărite.
Eu pentru 2026 îmi doresc să fiu cimpanzeu cât mai puțin posibil și să gândesc rațional cât pot de mult”, a scris economistul pe Facebook.
Peste 10.000 de cazuri noi de gripă într-o săptămână în România. Avertismentul transmis de specialiști pentru 2026: ,,Va trece pragul de 20.000 de cazuri noi pe săptămână”
Peste 10.000 de cazuri noi de gripă într-o săptămână în România. Avertismentul transmis de specialiști pentru 2026: ,,Va trece pragul de 20.000 de cazuri noi pe săptămână” Numărul noilor îmbolnăviri de gripă a înregistrat o creștere îngrijorătoare în ultima săptămână, depășind pragul de 10.000 de cazuri, chiar în timpul Sărbătorilor de iarnă. Specialiștii avertizează că […]
Ministrul Sănătății a anunțat lansarea primului mecanism public de finanțare a tratamentelor stomatologice în spitalele de stat
Ministrul Sănătății a anunțat lansarea primului mecanism public de finanțare a tratamentelor stomatologice în spitalele de stat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat lansarea primului mecanism public de finanțare a tratamentelor stomatologice în spitalele de stat. Astfel, programul AP-STOMA se află în transparență decizională. Noul program al Ministerului Sănătății o să permită dezvoltarea serviciilor de […]
Când se dau pensiile în ianuarie 2026: Data la care vor ajunge pe card și prin poștă
Când se dau pensiile în ianuarie 2026: Data la care vor ajunge pe card și prin poștă În ianuarie 2026, plata pensiilor va întâmpina întârzieri semnificative, afectând atât pensionarii care primesc banii pe card, cât și pe cei care așteaptă distribuirea prin Poșta Română. Începutul de an, marcat de zile libere legale și de decizii […]
