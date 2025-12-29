CCR amână, din nou, decizia cu privire la pensiile speciale magistraților. Motivul, lipsa de cvorum. Următoarea ședință, pe 16 ianuarie 2026
Ședința de la Curtea Constituțională de luni, 29 decembrie 2025, s-a încheiat. Judecătorii nu au putut delibera pe tema legii privind pensiile de serviciu din cauza lipsei de cvorum, fiind prezenți doar cinci din nouă magistrați în sală. Astfel, s-a stabilit că următoarea ședință va fi vineri, 16 ianuarie.
Patru judecători ai Curții Constituționale, care trebuiau să se reunească de la ora 10.00 într-o ședință pentru a lua o decizie privind pensiile magistraților, nu au ajuns nici până la această oră. În consecință, luarea unei decizii a fost amânată pentru 16 ianuarie 2026.
Cine sunt judecătorii absenți
Este vorba despre Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Numărul total al judecătorilor Curții Constituționale este de nouă.
Obiecția ÎCCJ, pe ordinea de zi
Curtea Constituțională avea programată astăzi, de la ora 10.00, o nouă ședință în care urma să fie analizată obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție privind Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.
Actul normativ vizează schimbări majore în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților.
De ce a fost sesizată CCR
Sesizarea a fost transmisă Curții Constituționale după ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru a doua variantă a proiectului de lege.
Judecătorii Înaltei Curți au decis în unanimitate să conteste actul normativ, susținând că noile reglementări afectează independența justiției și conduc, în fapt, la desființarea pensiei de serviciu pentru magistrați. Decizia a fost adoptată cu votul tuturor celor 102 judecători prezenți.
Prima variantă a legii, respinsă
Prima formă a legii privind pensiile magistraților a fost respinsă de Curtea Constituțională pe 20 octombrie, motivarea fiind lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii.
Ce prevede proiectul aflat în analiză
Proiectul de reformă analizat în prezent de CCR prevede modificarea modului de calcul al pensiei, aceasta urmând să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute încasate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă.
De asemenea, este propusă creșterea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani, precum și majorarea vârstei de pensionare până la 65 de ani.
Aplicare etapizată până în 2042
Aplicarea noilor reguli ar urma să se facă etapizat. Perioada de tranziție este stabilită la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026, timp în care vârsta de pensionare va crește gradual, cu câte un an.
Conform proiectului, în anul 2042, magistrații ar urma să se poată pensiona la vârsta de 65 de ani.
Lipsa cvorumului, motivul amânării
Curtea Constituțională a intrat în dezbaterea legii și în cursul zilei de ieri, însă pronunțarea unei decizii a fost amânată.
La un moment dat, dezbaterile au fost suspendate temporar, iar ulterior ședința nu a mai putut continua din cauza lipsei cvorumului, după ce judecători propuși de PSD ar fi părăsit sala.
