Spitalul Orășenesc Cugir, certificat ISO pentru siguranța alimentară: Proceduri riguroase privind prepararea, manipularea și distribuirea produselor destinate pacienților, implementate în unitate

Ioana Oprean

Spitalul Orășenesc Cugir a obținut certificarea ISO 22000:2018, standard internațional care reglementează managementul siguranței alimentare.

Această certificare reprezintă o premieră pentru Spitalul Orășenesc Cugir și confirmă implementarea unor proceduri clare și riguroase privind prepararea, manipularea și distribuirea alimentelor destinate pacienților.

Prin obținerea standardului ISO 22000:2018, unitatea medicală demonstrează preocuparea constantă pentru calitatea serviciilor oferite și pentru respectarea celor mai înalte cerințe de siguranță alimentară, contribuind astfel la crearea unui mediu sigur și responsabil pentru pacienți.

Conducerea spitalului mulțumește întregului personal implicat în acest proces și reafirmă angajamentul instituției pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor medicale și auxiliare oferite comunității.

