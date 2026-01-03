Radu Georgescu: ,,2025 a fost pistol cu apă față de ce va fi în 2026. România este deja în recesiune economică puternică”
Radu Georgescu este de părere că 2025 a fost pistol cu apă față de ce va fi în 2026. Economistul spune că România este deja în recesiune și că probabil FMI va veni în Romania la sfârșit de 2026 sau început de 2027.
,,Eu am un puternic sentiment deja-vu din 2008. Am explicat acest lucru copiilor mei, familiei, clienților și celor care mă urmăresc pe rețelele sociale.
Conform INS, salariul real din România a scăzut cu 5% în 2025. România este singura țară din Europa în care a scăzut salariul real în 2025. În România, nu mai scăzuse salariul real din 2011. Această scădere a apărut din august, imediat după creșterile de taxe de la 1 august 2025.
Este și o parte bună la rapoartele INS, că nu le citește nimeni. De aceea încă mai sunt oameni care aplaudă și se bucură că au crescut taxele.
Scăderea salariul real a dus la scăderea consumului cu 5%. În Romania, economie nu este egal cu productivitate, așa cum este normal și cum este scris în cărțile de economie. În România economie = consum, pe românește, consumăm ceva ce nu producem.
De aceea avem cel mai mare deficit comercial din Europa, iar acest consum este pe datorie. De aceea avem și cel mai mare deficit bugetar din Europa.
Eu cred că 2025 a fost pistol cu apă față de ce va fi în 2026.
De Revelion am fost la un restaurant în centrul Bucureștiului, este prima dată când văd mese goale de Revelion într-un restaurant din București.
Situația din 2026 va fi ca în 2009, iar 2027 va fi ca 2010. România este deja în recesiune economică puternică, dar, ca și în 2009 când era evident de la începutul anului că economia este în recesiune, am aflat acest lucru oficial de la INS abia în noiembrie 2009, iar în 2010, în România a venit FMI și a început să dea cu barda.
Probabil FMI va veni în Romania la sfârșit de 2026 sau început de 2027. Ca și în 2009, România este zero pregătită economic. La sfârșit de 2008, cei din Guvern ne spuneau că economia duduie, iar în 2009 economia a făcut implozie.
România este singura țară de pe planeta Pământ care începe 2026 fără bugetul țării aprobat, nu avem nici măcar un proiect de buget. Suntem deja în 2026, iar Guvernul nici măcar nu a început să lucreze la bugetul României! Probabil suntem unici în galaxie și în Univers…
În momentul acesta nu mai sunt soluții generale de țară, sunt doar soluții individuale, la nivel de familie și de firmă. Trebuie să ne pregătim mental și financiar pentru 2026!”, a scris economistul pe Facebook.
