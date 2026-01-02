Radu Georgescu, de ce este riscant în 2026 să ai o firmă în România: ,,Dacă ai o firmă sau te mănâncă în fund să-ți faci una și vei avea datorii la stat, ANAF poate să-ți ia tot – casa, mașina, banii”

Radu Georgescu, de ce este riscant să ai o firmă în România: ,,Dacă ai o firmă sau te mănâncă în fund să-ți faci una și vei avea datorii la stat, ANAF poate să-ți ia tot – casa, mașina, banii”

Economistul Radu Georgescu explică ce efecte va avea în România modificarea Codului Fiscal și cum îi va afecta pe cei care au firme.

,,De la 1 ianuarie 2026 s-a modificat Codul de Procedură Fiscală din România. Se modifică radical relația dintre ANAF și companii și devine mult mai riscant să ai o firmă în România.

Eu cred că Guvernul îi consideră dubioși pe toți cei care lucrează în mediul privat, altfel nu îmi explic toate modificările fiscale din ultimele luni.

Într-un fel au dreptate, ești dubios dacă vrei să lucrezi într-un mediu în care trebuie să muncești, să fii ambițios, să studiezi, să respecți fișa postului, toate acestea venind și cu mult stres, când puteai să te angajezi la stat, unde nu contează ce faci, nu contează cât muncești, iar singurul stres este calculatorul să aibă jocul Solitaire.

Guvernul trece acum la următorul nivel: îi pune pe cei din mediul privat de la categoria dubioși la categoria paria.

Am un sfat pentru tine: dacă ai o firmă sau te mănâncă în fund să-ți faci una, de acum, dacă firma va avea datorii la stat, ANAF poate să-ți ia tot ce ai personal: casa, mașina, banii, etc. Vei fi un paria!

Până ieri, dacă aveai datorii la ANAF, puteai să soliciți o eșalonare simplificată. Acum, dacă ai datorii la ANAF, trebuie să semnezi un contract de fideiusiune. Pe românește, dacă ai o firmă și datorii la ANAF, garantezi cu bunurile personale.

Practic nu mai există noțiunea de SRL (societate cu răspundere limitată) în relația cu ANAF-ul, iar cei care au firmă vor răspunde cu bunurile personale.

O firmă poate să aibă restanțe la taxe și impozite din n motive: nu au plătit clienții, ai făcut investiții, este o perioadă economică proastă sau motivul este chiar ANAF-ul deoarece nu a rambursat TVA-ul, concediile medicale etc

Poftim? Ce este asta? Suntem în anul 2026, Coreea de Nord? Așa ceva… Cu asemenea logică și acum mergeam cu căruța și singurele telefoane erau cele cu fise de la poștă.

Henry Ford a eșuat cu primele 2 companii, Steve Jobs a eșuat și el cu prima companie, Richard Branson, considerat unul dintre cei mai de succes antreprenori, a avut zeci de afaceri care nu au mers.

Așa că ai foarte mare grijă! Dacă firma ta nu va avea bani să plătească datoriile la ANAF, poți să rămâi fără bunurile personale”, a scris economistul pe Facebook.

