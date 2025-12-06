Radu Coclici, fost deputat PSD de Alba, a decedat la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit, descoperit într-o locuință din Alba Iulia

Radu Eugen Coclici, fost deputat PSD de Alba, a încetat din viață la vârsta de 55 de ani. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost găsit vineri, 5 decembrie 2025, în locuința din cartierul Orizont din Alba Iulia.

Fostul politician ar fi fost decedat de mai multe zile, trupul acestuia fiind descoperit de un apropiat care a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu el. Pentru că nu a reușit să vorbească cu el, cunoștința decedatului s-a deplasat la locuința lui Radu Coclici și a fosrțat ușa pentru a intra.

După ce a descoperit persoana decedată, au fost anunțate autoritățile care au intervenit la fața locului. Trupul neînsuflețit al lui Radu Coclici a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, iar polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă.

Radu Coclici s-a născut pe 26 septembrie 1970. A fost ales deputat în Parlamentul României de două ori: o dată în 2004 (prin redistribuire), și apoi în 2008. Înainte de a ajunge deputat, între 2000-2002 a fost viceprimar al municipiului Alba Iulia.

De asemenea, a fost președinte al filialei judeţene a patronatului românesc din judeţul Alba.

