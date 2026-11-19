Insulele ecologice, sub lupa Ministerului Mediului în toată țara: Controale de urgență și „toleranță zero” pentru firmele care nu și-au respectat obligațiile
Insulele ecologice, sub lupa Ministerului Mediului în toată țara: Controale de urgență și „toleranță zero” pentru firmele care nu și-au respectat obligațiile
Insulele ecologice digitalizate, realizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, intră în verificări la nivel național. Ministerul Mediului trimite, începând de joi, 19 noiembrie 2026, echipe de control în toate județele, după ce au fost constatate probleme de funcționare la unele dintre instalațiile amenajate prin proiectele de modernizare a sistemului de gestionare a deșeurilor.
Decizia a fost anunțată de ministrul Mediului, Natalia Intotero, în urma unei vizite efectuate la Baia Mare, unde a observat că anumite insule ecologice nu funcționau corespunzător, deși au fost realizate cu scopul de a facilita colectarea separată și de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor la nivel local.
Potrivit anunțului ministrului, în zilele de 19 și 20 noiembrie 2026 vor fi trimise în teren echipe alcătuite din câte doi specialiști ai Ministerului Mediului. Acestea vor verifica dacă instalațiile sunt funcționale și dacă își îndeplinesc efectiv rolul pentru care au fost achiziționate și instalate.
Verificările nu se vor limita la inspecția echipamentelor. Specialiștii vor purta discuții cu reprezentanții administrațiilor locale și cu operatorii implicați în activitatea de colectare și gestionare a deșeurilor, pentru a identifica deficiențele, responsabilitățile și măsurile necesare remedierii situațiilor constatate.
Mesajul transmis de Natalia Intotero este unul ferm în privința firmelor care au câștigat contractele de implementare, dar nu au asigurat funcționarea corespunzătoare a instalațiilor.
„Avem toleranță zero față de cei care au câștigat licitațiile pentru a pune în implementare aceste insule ecologice și care nu funcționează”, a declarat ministra Mediului.
Insule ecologice instalate, dar nu neapărat funcționale
Insulele ecologice digitalizate sunt concepute pentru a permite colectarea separată a mai multor categorii de deșeuri, în spații special amenajate, cu acces controlat și sisteme de identificare sau monitorizare, în funcție de configurația echipamentelor. Investițiile urmăresc reducerea depozitării necorespunzătoare a gunoiului și creșterea gradului de reciclare.
Însă instalarea echipamentelor nu garantează, în sine, funcționarea sistemului. Pentru ca aceste investiții să producă rezultate, este necesar ca instalațiile să fie operaționale, să existe acces pentru utilizatori, iar colectarea și ridicarea deșeurilor să fie organizate corespunzător.
Verificările anunțate pentru 19 și 20 noiembrie vor trebui să clarifice dacă problemele constatate sunt punctuale sau dacă există deficiențe mai ample în implementarea proiectelor.
Miza controalelor este cu atât mai mare cu cât investiția face parte din PNRR. Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului din 20 august 2026, la nivel național fuseseră finalizate 5.091 de insule ecologice digitalizate, peste ținta de 5.000 de unități, cu un buget total de 72,75 milioane de euro.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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