Infringement pentru România: Bruxelles-ul acuză discriminarea fiscală a fondurilor de pensii și asigurătorilor de viață
Infringement pentru România: Bruxelles-ul acuză discriminarea fiscală a fondurilor de pensii și asigurătorilor de viață
Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României, alături de alte șase state membre, pentru discriminarea fiscală a fondurilor de pensii și a societăților de asigurări de viață din alte țări ale Uniunii Europene. Bruxelles-ul cere modificarea legislației naționale, considerând că actualele reguli încalcă principiul liberei circulații a capitalurilor.
România, Germania, Spania, Italia, Austria, Polonia și Portugalia vor primi scrisori de punere în întârziere din partea Executivului comunitar. În cazul Belgiei, Comisia va extinde o investigație deschisă în 2020, incluzând și fondurile de pensii în verificările privind tratamentul fiscal al asigurătorilor de viață.
Potrivit Comisiei Europene, legislațiile naționale vizate favorizează instituțiile locale în detrimentul celor din alte state membre ale UE sau din Spațiul Economic European. Mai exact, fondurile de pensii și asigurătorii de viață autohtoni beneficiază de scutiri de impozit pentru veniturile obținute din investiții, în timp ce entitățile străine sunt obligate să plătească impozite pentru câștigurile realizate pe teritoriul respectivelor state.
O altă problemă identificată de Bruxelles vizează deductibilitatea rezervelor tehnice. În timp ce instituțiile naționale pot deduce aceste rezerve, constituite pentru acoperirea obligațiilor viitoare față de clienți, fondurile și asigurătorii străini nu beneficiază de același tratament fiscal.
Comisia consideră că aceste diferențe de tratament contravin articolului 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolului 40 din Acordul privind Spațiul Economic European. Instituția avertizează că astfel de bariere fiscale descurajează investițiile transfrontaliere, afectează funcționarea piețelor de capital europene și pot avea consecințe asupra competitivității companiilor în care investesc aceste fonduri, precum și asupra sustenabilității sistemelor de pensii.
Cele șapte state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde notificărilor Comisiei și pentru a corecta problemele semnalate. În cazul în care explicațiile oferite nu vor fi considerate satisfăcătoare, procedura poate avansa către următoarea etapă, prin emiterea unor avize motivate.
foto: arhivă
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