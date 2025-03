„Rabla pentru sobe” 2025: Programul, destinat doar unei anumite categorii de beneficiari. Când va fi extins la nivel național

Programul „Rabla pentru sobe” va fi destinat, în prima etapă, doar unei anumite categorii de beneficiari care locuiesc în zonele montane definite în Legea muntelui.

Totuși, aceasta va fi doar prima fază a programului, pentru că Ministrul mediului, Mircea Fechet, plănuiește extinderea programului la nivel național, mai ales în județele unde deficitul de păduri este accentuat.

„Programul începe cu localitățile definite în legea muntelui, pentru că suma alocată acestui program era insuficientă și, fiind vorba de un program pilot care nu a fost finanțat niciodată în România, am hotărât să începem de undeva, să învățăm din prima etapă a programului respectiv, urmând ulterior să extindem programul în întreaga țară, pe principiul cine a beneficiat o dată, nu mai poate beneficia și a doua oară”, a precizat Mircea Fechet.

Programul „Rabla pentru sobe” are caracter multianual (adică teoretic se vor da bani în fiecare an, timp de mai mulți ani) şi se aplică numai în unitățile administrativ-teritoriale incluse în Lista localităţilor din zona montană stabilite conform Legii muntelui nr. 197/2018. Așadar, eligibil este orice cetățean care locuiește într-o casă încălzită cu sobă, într-o localitate de munte din județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vrancea și Vâlcea.

Cuantumul finanţării de la Fondul de mediu este de maximum 70% din costul sobei, dar nu mai mult de 10.000 de lei/persoană, inclusiv TVA. Beneficiarul trebuie să pună de la el restul de 30%. Finanţarea se acordă beneficiarului numai după încheierea de către UAT a contractului de delegare cu AFM şi în baza contractului de finanţare. Înscrierile în aplicaţia informatică se vor face în limita bugetului alocat unei sesiuni de înscriere – nu mai mult de 500.000 de lei/localitate.

Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data depunerii cererii de finanțare la primăria de care aparține, îndeplineşte următoarele condiţii: este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a localității; domiciliază la adresa unde se va monta aparatul pentru încălzirea locuinței; este proprietar al imobilului-construcţie care va beneficia de aparatul pentru încălzirea locuinței care urmează a fi finanțat în cadrul programului; imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinaţia construcţiei, aşa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuinţă sau anexe care o deservesc; nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente; nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare; nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă. În cazul acestui criteriu, eligibilitatea se poate verifica prin declaraţie pe propria răspundere a solicitantului de finanţare.

În situaţia în care imobilul este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la primărie şi acordul coproprietarilor privind participarea în cadrul programului.

Așadar toate aceste condiții vor trebui probate prin încărcarea în aplicația de pe site-ul AFM a documentelor doveditoare: contract de proprietate, act de identitate, extras de carte funciară, cazier fiscal, declarație pe proprie răspundere că nu aveți datorii sau amenzi neachitate la buget.

Criteri de eligibilitate au și sobele care vor fi achiziționate prin aceste finanțări. Așadar, ele trebuie să fie alimentate cu combustibil solid sub forma lemnelor pentru foc, a peleților și a brichetelor, respectiv: sobe; termosobe; șeminee; termoșeminee.

Sobele finanțabile trebuie să fie aliniate cerințelor ECODESIGN 2022 stabilite prin Regulamentul UE nr. 2015/1185 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid.

Sobele vor respecta următoarele condiții minime: putere nominală: 8 kW – 35 kw; randament minim: 80%; emisii de particule fine (PM) sub 40 mg/m3; emisii de gaze volatile organice (OGC) sub 120 mgC/m3; emisii de monoxid de carbon (CO) sub 1500 mg/m3; emisii de oxizi de azot (NOx) sub 300 mg/m3.

Nu vă rămâne acum decât să stați cu ochii pe site-ul AFM și să vă înscrieți în aplicația dedicată programului „Rable pentru Sobe”, atunci când el se va lansa cu adevărat.

