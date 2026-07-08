Ministrul Mediului, despre relansarea programului Rabla: „Nu e nevoie de OUG”

Programul Rabla 2026 va fi lansat după aceleași reguli ca ediția de anul trecut, a anunțat marți, 7 iulie, ministra Mediului, Diana Buzoianu. Potrivit acesteia, modificarea criteriilor de eligibilitate ar fi întârziat considerabil deschiderea sesiunii de înscrieri.

Întrebată, la Digi24, dacă se așteaptă la probleme în implementarea programului, ministra a spus că lansarea acestuia nu necesită adoptarea unei ordonanțe de urgență.

„Această idee de guvern interimar se apropie mai mult de ideea de guvern european pe care îl promovăm cu toții, adică un guvern care își poate face treaba pe zona administrativă, dar care nu poate să dea în fiecare zi câte o ordonanță de urgență. Și pentru Rabla nu e nevoie de OUG”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ministra a recunoscut că interesul pentru Programul Rabla este ridicat și a explicat că bugetul din acest an a fost majorat cu 100 de milioane de lei față de ediția precedentă.

„Am și mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat și puncte de vedere de la toate autoritățile, mai ales de la nivelul Uniunii Europene, dar ar fi presupus parcurgerea a încă trei luni de consultări. Atunci am propus să fie lansat anul acesta pe formatul din anul trecut și să parcurgem toate etapele pentru anul viitor. Sperăm să avem puncte de vedere favorabile și anul viitor să putem introduce acest criteriu”, a declarat ministra la Digi24.

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