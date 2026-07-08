FOTO | Două căprioare ținute ilegal în captivitate în județul vecin, salvate de polițiști: Au fost predate Grădinii Zoologice

Polițiștii au salvat două căprioare adulte, ambele femele, care erau ținute ilegal într-un țarc de pe o proprietate privată din Porumbacu de Sus, județul Sibiu. Animalele au fost transferate ulterior la Grădina Zoologică Sibiu.

Potrivit Poliția Sibiu, la data de 6 iulie a.c., în urma perchezițiilor desfășurate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de braconaj cinegetic, două exemplare adulte de căprior (femele), identificate într-un țarc amenajat pe o proprietate privată din localitatea Porumbacu de Sus, unde erau ținute în captivitate fără drept, au fost ridicate.

Astăzi, cele două animale au fost predate reprezentanților Grădinii Zoologice Sibiu, unde vor beneficia de îngrijiri de specialitate, într-un mediu sigur și adecvat.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu continuă cercetările în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj cinegetic.

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