PENSII 2026 | S-a majorat contribuția voluntară la pensie. Cât trebuie plătit lunar
S-a majorat contribuția voluntară la pensie. Cât trebuie plătit lunar
Românii care se asigură voluntar în sistemul public de pensii plătesc contribuții mai mari începând cu 1 iulie 2026, ca urmare a majorării bazei de calcul.
Contribuția minimă lunară a ajuns la 1.081 de lei, după majorarea salariului minim brut pe țară la 4.325 de lei, scrie Mediafax.
Creșterea îi vizează atât pe cei care încheie contracte pentru a cotiza de acum înainte, cât și pe cei care vor să cumpere perioade de vechime din trecut, în condițiile stabilite de noua lege a pensiilor.
Este vorba despre contribuția plătită în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu o casă teritorială de pensii, nu despre pensiile private facultative din Pilonul III.
Casa Națională de Pensii Publice arată că venitul lunar asigurat înscris în contract nu mai poate fi mai mic de 4.325 de lei, nivel egal cu noul salariu minim brut aplicabil de la 1 iulie 2026.
Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%. Prin aplicarea acesteia la baza minimă rezultă:
4.325 de lei × 25% = 1.081,25 lei.
Casele de pensii indică pentru această contribuție un cuantum lunar de 1.081 de lei. Până la 30 iunie, venitul minim asigurat era de 4.050 de lei, iar contribuția era de 1.013 lei pe lună.
Prin urmare, suma minimă plătită lunar a crescut cu aproximativ 68 de lei. Calculată strict prin aplicarea cotei de 25%, diferența este de 68,75 lei pe lună, adică 825 de lei pentru un an întreg.
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