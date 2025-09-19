Rabla Auto 2025 | Înscrierile pentru persoane fizice încep pe 30 septembrie. Valoarea tichetelor
Rabla Auto 2025 | Înscrierile pentru persoane fizice încep pe 30 septembrie. Care este valoarea tichetelor
După lungi amânări, programul Rabla se reia în sfârşit, dar cu un buget redus. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat lansarea sesiunii de înscriere începând cu data de 30 septembrie, însă vor exista câteva schimbări.
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, în 30 septembrie, ora 10:00. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei.
”Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începând cu data de 30 septembrie 2025, ora 10:00. Sesiunea va rămâne deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat”, arată AFM, joi, într-un comunicat de presă.
Suma alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 de lei, din care:
-80.000.000 de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid;
-120.000.000 de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.
”Rabla Auto este unul dintre proiectele importante din ultimii ani prin care încurajăm înnoirea parcului auto naţional, reducerea poluării şi accesul românilor la mijloace de transport mai eficiente şi mai prietenoase cu mediul”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Programul Rabla Auto 2025 oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanţare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, şi achiziţionarea de autovehicule noi, mai puţin poluante şi mai eficiente energetic. Programul oferă o procedură simplificată şi acces rapid la finanţare, solicitanţii înscriindu-se direct în aplicaţia informatică disponibilă pe site-ul AFM.
”Chiar şi într-un context bugetar mai restrâns în acest an, angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat. Continuăm să încurajăm populaţia să renunţe la autovehiculele vechi, poluante, şi să opteze pentru soluţii de mobilitate mai prietenoase cu mediul, contribuind astfel la îmbunătăţirea calităţii aerului şi la tranziţia către un transport sustenabil”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.
Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:
-18.500 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
-15.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;
-12.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
-10.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.
