1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: 1.300 de militari din mai multe țări vor defila la parada militară de Ziua Națională. Ce se știe până acum despre tehnica militară

Parada militară organizată de 1 Decembrie la Alba Iulia se anunță și în acest an unul dintre momentele centrale ale manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. Aproximativ 1.300 de militari vor defila pe străzile municipiului, printre aceștia numărându-se și militari străini.

Potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.ro de la Divizia 4 Infanterie Gemina, la parada militară de la Alba Iulia vor participa aproximativ 1.300 de militari, inclusiv din Portugalia, Polonia și Franța.

În ceea ce privește tehnica militară care va fi prezentată în cadrul evenimentului, aceasta urmează să fie stabilită și aprobată în următoarele zile.

Reprezentanții Diviziei 4 Infanterie Gemina au precizat că vor reveni în curând cu detalii: „Urmează în curând să transmitem un comunicat despre tehnica militară și alte detalii, deoarece nu le avem încă aprobate”.

Defilare militară dedicată Zilei Naționale a României urmează să aibă loc la ora 14:30 pe 1 Decembrie 2026.

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