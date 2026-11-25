Atenție șoferi! Echipamente radar, montate pe Autostrada A1, Sibiu – Sebeș. Restricții de circulație

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere transmite, print dispecerat.andnet.ro, că miercuri, 25 noiembrie 2026, se execută lucrări de montaj echipament radar pe Autostrada A1.

Astfel, banda 2 de pe calea 1, sensul Sibiu – Sebeș este restricționată, până la ora 11:00.

,,Se executa lucrări de montaj echipament radar. Banda 2 de pe calea 1 restrictionată (sens Sibiu-Sebes). Se circulă îngreunat pe banda 1 de pe calea 1(sens Sibiu-Sebes).”, potrivit sursei citate.

Reamintim că Compania de Drumuri (CNAIR) este cea responsabilă de achiziționarea camerelor și implementarea sistemelor. Odată finalizat sistemul de camere radar va fi capabil nu doar să calculeze viteza instant a vehiculelor care trec prin dreptul lor, ci va putea calcula viteza medie a unui vehicul între două puncte radar astfel încât să se determine dacă un șofer a încălcat sau nu limita de viteză în acel interval de traseu.

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