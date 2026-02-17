„PUTERE MENTALĂ” la Alba Iulia, eveniment cu invitați de calibru, care a adus împreună sportivi, părinți și antrenori în jurul dezvoltării mentale

Sport

Pe data de 15 februarie, comunitatea sportivă din Alba Iulia a fost gazda unui eveniment educativ de impact, cu invitați de marcă, dedicat pregătirii mentale în sport „PUTERE MENTALĂ”, un proiect care a reunit sportivi, părinți, antrenori și profesori într-un cadru autentic de învățare, dialog și inspirație.

Evenimentul s-a desfășurat în două etape complementare. În Sala de Sport „Nicușor Marcu” a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, participanții au luat parte la un curs practic susținut de mental coach-ul și autorul proiectului, Sebastian Ionescu. Activitățile interactive au evidențiat diferențele dintre antrenament și competiție, reacțiile mentale în situații de presiune și modul în care gândirea influențează deciziile sportive. Acțiunea a continuat la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, unde a avut loc Stage Talk-ul, o conversație deschisă și moderată despre realitatea emoțională a sportivilor, presiunea performanței și gestionarea blocajelor mentale. Atmosfera a fost una autentică, apropiată de formatul unui podcast live, în care publicul a fost implicat activ prin întrebări și dialog.

Pe scenă au fost prezenți invitați cu experiențe remarcabile din sport: *Sebastian Ionescu (mental coach, autor și inițiatorul proiectului); *Andreea Fleșer (fost sportiv de performanță, antrenor și organizator de proiecte sportive educative); *Ana Rodean (director al Liceului cu Program Sportiv Alba și sportiv de performanță); *Levente Polgar (sportiv de anduranță extremă, cu realizări internaționale impresionante). Experiențele împărtășite de invitați au oferit participanților perspective reale despre gestionarea emoțiilor, depășirea limitelor și rolul mentalului în performanță, inclusiv în situații extreme, unde deciziile pot face diferența între reușită și abandon.

Un aspect apreciat în mod deosebit a fost prezența numeroasă a tinerilor sportivi, alături de părinții și antrenorii lor, ceea ce a confirmat nevoia tot mai mare de educație mentală în procesul de formare sportivă. Evenimentul a demonstrat că performanța nu se construiește doar prin antrenament fizic, ci printr-un echilibru între corp, minte și emoții. Organizatorii consideră că astfel de inițiative ar trebui dezvoltate periodic și extinse către cât mai multe discipline sportive și domenii educaționale, pentru a susține generațiile tinere și pe cei care contribuie la formarea lor – antrenori, profesori și familii.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu: Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, cu proiectele: Cupa „Nicușor Marcu” și Start la Mișcare; ACS Flash Basketball Zone Aiud; Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Alba Iulia – Capitala Tineretului 2026; Palatul Principilor Transilvaniei; Zocco Caffe.

Prin impactul său educativ și emoțional, proiectul a confirmat că dezvoltarea mentală reprezintă o componentă esențială a sportului modern și un pilon important în formarea caracterului tinerilor sportivi”, au transmis organizatorii.

