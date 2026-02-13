Curier Județean

15 februarie 2026 | Aiudeanul Levente Polgar, invitat special la evenimentul „Putere mentală” de la Alba Iulia: Lecții de viață și forță mentală pentru sportivi și comunitate

Evenimentul educativ „Putere mentală”, dedicat sportivilor, antrenorilor și tuturor celor implicați în sportul de performanță, aduce în prim-plan, pe 15 februarie 2026, la Alba Iulia, un invitat special cu o poveste inspirațională de nivel internațional: Levente Polgar, sportiv de anduranță extremă, cunoscut pentru realizări remarcabile în competiții considerate printre cele mai dure din lume.

Levente Polgar este prima persoană din lume cu o dizabilitate care termină de 3 ori – Tor des Géants (330 km), neasistat și fără sprijin, o cursă extremă care presupune zile întregi de efort continuu, lipsă de somn, durere fizică și provocări psihice majore. Experiența sa oferă o perspectivă autentică asupra modului în care mintea poate deveni principalul aliat în fața limitelor fizice și emoționale.

Prezența sa la Alba Iulia aduce un plus de valoare evenimentului, prin exemple reale despre gestionarea fricii, a durerii, a epuizării și a situațiilor-limită, oferind tinerilor sportivi și comunității o lecție puternică despre perseverență, autocontrol și forță mentală în momente critice.

Evenimentul PUTERE MENTALĂ este organizat ca parte a unui demers educațional mai amplu, care își propune să aducă în prim-plan importanța pregătirii mentale în sport, alături de pregătirea fizică și tehnică.

Alături de Levente Polgar, vor fi prezenți: Sebastian Ionescu – mental coach, autor și inițiatorul proiectului PUTERE MENTALĂ; Andreea Fleșer – fost sportiv de performanță, antrenor și organizator de evenimente sportive-educativ; *Ana Rodean – directorul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia și sportiv de performanță

Programul evenimentului , duminică, 15 februarie, Alba Iulia: *9.30 – Curs practic de pregătire mentală (Sala de sport „Nicușor Marcu”, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia; *14.30 – Stage Talk – PUTERE MENTALĂ (Sala A9, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia).

Evenimentul se adresează sportivilor (juniori și seniori), studenților, profesorilor de sport, antrenorilor, părinților și tuturor celor interesați de dezvoltarea mentală și emoțională în contextul performanței.

Evenimentul PUTERE MENTALĂ se desfășoară în cadrul programului „Alba Iulia – Capitala Tineretului 2026”, contribuind la obiectivul de a dezvolta proiecte educaționale, inspiraționale și relevante pentru tineri, care susțin performanța, sănătatea emoțională și dezvoltarea personală.

Prin astfel de inițiative, Alba Iulia își consolidează poziția ca un centru activ al educației prin sport, promovând modele autentice și experiențe care pot influența pozitiv generațiile tinere.

Parteneri ai evenimentului: Liceul cu Program Sportiv Alba, prin proiectele sportive: Cupa „Nicușor Marcu” și Start la Mișcare; ACS Flash Basketball Zone – Aiud; Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

