Publicitate electorală | Dorin Nistor: „Singura mea politică este să prețuiesc oamenii Sebeșului. Am construit un liceu, am modernizat școli, îi respectăm pe seniori, investim în sănătate. Am redat primăria oamenilor!”

Nu moștenim funcții. Și nici nu suntem eterni. În bilanțul pe care îl fac activității administrative pun în balanță reușitele, dar și cele ce încă nu s-au realizat. Știu că Dumneavoastră cumpătați cu mintea și cu sufletul. Iar faptele spun mai mult decât sute de cuvinte. Am promis finanțări nerambursabile pentru Sebeș. Bilanțul de astăzi: 310.788.505 lei contracte semnate pentru Municipiul Sebeș, plus proiecte în evaluare în sumă totală de 449.194.892 lei! Aceste sume au fost obținute printr-un efort constant făcut de echipa din Primărie, iar anii care vin vor aduce și materializarea acestor investiții publice pe care toți ni le dorim. Avem proiecte pentru care muncim și ne implicăm.

Nu pot accepta ca disputele personale să dăuneze muncii în echipă. Nu pot accepta ca orașul să asiste la conflicte de interese. Este nedrept pentru cetățeanul care își asumă corect obligațiile pentru bunul mers al urbei. Nu moștenim funcții. Și nici nu suntem eterni în aceste funcții, ci servim doar temporar interesele comunității. Am cunoscut trădarea politică și am acordat a doua șansă. Istoria recentă a orașului a demonstrat că proiectele s-au blocat atunci când orgoliile și interesele personale și-au dat arama pe față. Să avem înțelepciunea de a rămâne în fața oamenilor atât cât ne este vremea și locul.

Dorin Nistor: „310.788.505 lei contracte cu finanțări nerambursabile pentru Municipiul Sebeș, plus proiecte în evaluare în valoare de 449.194.892 lei!”

După mulți ani, Primăria este a oamenilor! Acest edificiu este cartea de vizită a orașului nostru. Aici, oamenii locului trebuie să se simtă bineveniți, să aibă parte de servicii de calitate, de amabilitate și de încrederea că sunt ascultați și că li se oferă soluții la problemele cetățenești. Serviciile publice oferite s-au îmbunătățit prin implementarea unor sisteme digitale, care permit un acces facil și o gestiune integrată.

Politica financiară a Sebeșului pe care am implementat-o s-a axat pe componenta de dezvoltare. În perioada 2016-2023, am înregistrat o creștere importantă a investițiilor în municipiului Sebeș, de la 6.427.000 lei în anul 2016, la 104.170.000 lei în anul 2023, în timp ce cheltuielile de funcționare au fost relativ staționare. Am investit constant în infrastructura pentru educație și sănătate și am mizat pe regenerarea spațiilor urbane. Acesta este un mesaj puternic de prosperitate și de progres.

Liceul Tehnologic Sebeș: o școală nouă de 12 milioane de euro, unică în România!

În anul 2019, am obținut finanțarea de 27 milioane lei (prin POR 2014-2020), iar în data de 29.03.2022, au început lucrările de construire a noului liceu tehnologic. Din informațiile noastre, în ultimii 30 de ani, în România, nu s-a realizat o asemenea școală. Un motiv important de mândrie pentru municipiul Sebeș. Aici vor studia 1000 de elevi. Noua clădire oferă 34 de săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, laborator de fizică, de chimie, de mecanică, sală de festivități, sală și teren de sport, toate cu echipamente și dotări de ultimă generație. Valoarea totală a investiției a ajuns la 53 milioane lei, aproape 50% fiind asigurată de la bugetul local, restul prin finanțarea europeană menționată.

Pe lângă acest proiect major, am acordat atenție tuturor instituțiilor de învățământ din Sebeș: am reabilitat corpul B al Colegiului Național „Lucian Blaga” (acolo unde studiază 240 de elevi), am modernizat Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, Școala din Răhău, Grădinița din Petrești, am construit o creșă și o grădiniță nouă în cartierul Valea Frumoasei, ne-am preocupat să acordăm burse școlare, premii elevilor merituoși, am inițiat programe after-school și am pregătit proiecte de modernizare pentru fiecare școală și grădiniță din municipiu. Avem în lucru încă două creșe și un bazin de înot didactic.

Dorin Nistor: „Sănătatea populației este prioritatea primarului!

68 milioane lei investiții în sănătate, 24 milioane lei aparatură medicală”

Pe lângă preocuparea pentru întreținerea spitalului mu¬nicipal și dotarea acestuia cu aparatura medicală nece¬sară, am fost atenți să renovăm spațiile în care își desfășoară activitatea medicii de familie. În anul 2020, a fost complet reabilitat Dispensarul Medical din cartierul Mihail Kogălniceanu (investiție de 2,8 milioane lei). În anul 2023, a fost renovat Centrul de Sănătate din Piața Mihai Viteazu (investiție de 3,5 milioane lei).

Spitalul municipal: investiții de 53.189.890 lei

– A fost renovată complet Secția de Boli Contagioase din cadrul spitalului (investiție de 1,7 milioane lei, anul 2021);

– Am susținut lucrări de modernizare la clădirea Mater¬nității (investiții de 5,7 milioane lei până la momentul actual);

– Modernizarea instalațiilor electrice și de gaze natu¬rale (695.303 lei);

– Dotări în spital în valoare de 15.405.453 lei.

Sebeșul are propria am¬bulanță socială pentru a veni în sprijinul persoanelor greu transportabile și pentru asigurarea asistenței medicale în anumite situații. Autovehiculul a fost achiziționat printr-o finanțare comună a primăriei sprijinite de o importantă companie locală.

Dorin Nistor: „În două mandate de primar, la Sebeș au fost asfaltate 62 de străzi”

La Sebeș, Petrești, Lancrăm și Răhău ne pregătim pentru implementarea unui transport public ecologic, în anul 2024 urmând a fi puse în circulație primele 9 autobuze electrice și 12 stații de încărcare. Proiectele câștigate de primărie ne acordă finanțarea europeană nerambursabilă de 38,5 milioane lei, necesară pentru o flotă de 17 autobuze electrice, e-ticketing și stațiile de încărcare aferente.

