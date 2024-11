Publicitate electorală | Corneliu Mureșan: La final de campanie, vă mulțumim tuturor pentru buna credință și omenia cu care ne-ați primit în comunități și în case!

Campania care se încheie a fost, pentru mine și pentru colegii mei, o nouă lecție de viață și de omenie. România reală e în stradă, din inima marelui oraș și până în cătunul izolat de munte. Am încercat să ajungem peste tot. Am intrat în case și am fost așezați la masă. Am întâlnit români adevărați care, dincolo de opțiunile politice, sunt de fapt oameni cu probleme, visuri, năzuințe și așteptări.

Am stat de vorbă cu oameni simpli, dar plini de noblețe și înțelepciune, care înțeleg realitățile în care trăim mai bine decât orice politician de la București. Am strâns mâini trudite și am privit ochi sinceri, de multe ori înlăcrimați pentru că nu îi au aproape pe cei dragi. Sunt pribegi în țări străine din cauza sărăciei și greutăților, dar mai ales a ignoranței politicienilor de până acum. Sunt oameni care ne-au arătat ce contează cu adevărat într-o Românie care se vrea normală: familia, cinstea, respectul și mai ales credința noastră strămoșească. Sunt lucruri pentru care merită să luptăm și pentru care eu și colegii mei facem politică.

Pe rețelele sociale, am fost uneori înjurați și blamați. În lumea reală, am discutat deschis cu oameni cu opțiuni politice diferite, am fost de multe ori îmbrățișați, ne-am oprit să dăm binețe contracandidaților noștri sau am luat pulsul aleșilor, indiferent de culoarea politică.

Pentru mine și pentru colegii mei câștigul acestei campanii nu sunt voturile, ci oamenii pe care i-am întâlnit și cu care am vorbit. Fiecare discuție cu bun-simț și argumente, fiecare privire caldă, fiecare gest de ospitalitate ne-au rămas în inimi. Politica nu este doar despre promisiuni sau proiecte – este despre a înțelege, a asculta și a fi aproape.

Vă mulțumim tuturor pentru modul în care ne-ați primit, pentru deschiderea pe care ați avut-o față de echipa noastră, pentru omenia cu care ne-ați tratat și pentru că ne-ați ajutat să înțelegem Alba și România.

Dacă am reușit să vă convingem, vom vedea duminică la vot. Noi vă asigurăm că rămânem aceeași oameni: echilibrați, pregătiți, corecți, cu bun simț, dar combativi și mai ales cu bună credință în Dumnezeu și în valorile creștine.

În încheiere, vă rugăm ceva – nu renunțați să credeți în România și luptați pentru ea! Luptați pentru satul sau orașul în care v-ați născut, luptați pentru educația copiilor voștri, luptați pentru o viață cu bunăstare și nu acceptați să vă spună nimeni că nu se poate!

Noi, oamenii din #noulPSD, credem că se poate și de aceea am intrat cu toții în politică! Suntem antreprenori, medici, profesori, informaticieni sau ingineri, iar politica o facem din credință, nu pentru că vrem beneficii.

Campania se încheie, alegerile vor trece, dar Alba și România rămâne cu cei pe care i-a ales în următorii patru ani. E o alegere care va influența cu siguranță viitorul nostru, al tuturor.

Vă rugăm să mergeți la vot și să votați cu dragoste pentru România și pentru Alba! Votați pentru pace și pentru calea europeană! Votați pentru familia creștină românească și pentru valori cu adevărat creștine!

Votați pentru voi și cei dragi, cu asumare și cu bună credință!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Corneliu Mureșan și echipa PSD Alba

