Publicitate electorală | Adrian Bogdan: Municipiul Sebeș vrea onestitate!

Adrian Bogdan: Municipiul Sebeș vrea onestitate!

Eu, Adrian Bogdan, candidat la funcția de PRIMAR al Municipiului Sebeș, din partea AUR, știu că onestitatea este cea mai bună politică și mai știu că sebeșenii (aici îi cuprind și pe locuitorii din Lancrăm, Răhău și Petrești) își doresc o administrație transparentă și eficientă, care să țină cont de nevoile cetățenilor și nu de interesele de grup. E timpul, așadar, să dovedim că suntem uniți și puternici împreună, iar schimbările reale în comunitatea noastră trebuie să fie decise de noi, pentru noi și să nu mai așteptăm să o facă alții în numele nostru.

Un PRIMAR din Sebeș pentru Sebeș

Dacă veți alege ca pe 9 iunie 2024 să-mi acordați votul dumneavoastră, voi fi un PRIMAR din Sebeș pentru Sebeș și, alături de toți locuitorii din Sebeș, Lancrăm, Răhău și Petrești, îmi voi dedica toată energia pentru dezvoltarea economică, culturală și spirituală a acestui loc căruia aparțin cu toată ființa mea, în care m-am născut, am crescut, m-am instruit și educat în spiritul valorilor morale ale poporului român. Indiscutabil, ca orice om, am făcut și greșeli, din care am avut de învățat și care m-au ajutat să evoluez și să devin omul care sunt astăzi. Echipa mea va fi formată nu doar dintr-un număr restrâns de consilieri și „apropiați”, ci din absolut toți cetățenii municipiului, care iubesc munca și onestitatea, indiferent de vârstă sau pregătire. Mulțumesc, pe această cale, oamenilor care au avut curajul și dorința de a se implica politic, mai ales tinerilor, și au decis să vină alături de mine și să candideze pentru funcția de consilier local, pe lista AUR. Determinarea lor de a munci, cu responsabilitate civică, în folosul comunității, trebuie să ne inspire pe toți să o facem! Am și voi avea un dialog permanent cu toți cetățenii din Sebeș, Lancrăm, Răhău și Petrești, pentru a identifica problemele cu care se confruntă, dar și soluțiile pentru rezolvarea lor.

Sebeșul – un oraș prosper

Înainte de a fi membru AUR, sunt sebeșan. Scopul nostru comun este acela de a crește calitatea vieții pentru absolut toți cei ce locuiesc în orașul Sebeș, Lancrăm, Răhău și Petrești. Cu toții avem nevoie de un mediu prosper și echitabil, cu toții trebuie să beneficiem de o infrastructură modernă, de un sistem de sănătate la standarde europene, de un învățământ orientat spre viitor, de servicii de calitate, de mai multe spații și oferte pentru activitățile cultural-recreative și sportive și multe altele, ori acest lucru e imposibil de făcut atunci când fondurile sunt alocate „cu dedicație”, către firmele „de casă”, iar comisioanele sunt mai importante decât oamenii. Voi conlucra cu instituțiile publice responsabile, pentru a găsi soluții durabile pentru problemele de mediu, care știu că îi preocupă, în mod deosebit, pe toți cetățenii și care își doresc să trăiască într-un oraș „verde”.

Sănătatea – o urgență

Eu, Adrian Bogdan, împreună cu echipa mea, vom face din Sebeș un oraș etalon al sănătății, cu spital nou, modern și accesibil tuturor. Dumneavoastră realizați ce trăim astăzi la Sebeș? Astăzi, avem la spitalul orășenesc un tomograf mult lăudat, la care dacă vrei să ai acces, te programează peste 6 luni… Ceva de genul: „Du-te acasă și hai peste 6 luni, dacă mai trăiești!”. E inuman! Avem nevoie URGENT, la Sebeș, de un serviciu de primiri urgențe, cu personal medical specializat, care să asigure intervenția rapidă și eficientă în situații de urgență, în colaborare cu serviciul SMURD.

Educația – o garanție a viitorului

Reabilitarea energetică a școlilor și grădinițelor, dotarea corespunzătoare cu mijloace de învățământ moderne, accesul la tehnologie, precum și construirea sau modernizarea bazelor sportive școlare sunt obiective prioritare, astfel încât să asigurăm condițiile necesare desfășurării unui învățământ de calitate, în beneficiul tinerei generații și, implicit, a comunității în ansamblul ei. Eu, Adrian Bogdan, în calitate de PRIMAR, voi pune în practică programe pentru asigurarea accesului la educație și formare profesională a tuturor copiilor.

Buget local pentru prosperitate

Fondurile europene trebuie să fie accesate și să constituie o sursă importantă de finanțare a unor proiecte de dezvoltare în folosul întregii comunități, nu doar pentru proiecte care aduc beneficii financiare unui grup restrâns de persoane. Vom încuraja tinerii să se implice în accesarea fondurilor europene, prin acordarea asistenței gratuite în întocmirea unor proiecte eligibile.

Servicii de calitate la prețuri mai mici

Eu, Adrian Bogdan, voi susține menținerea taxelor și impozitelor locale la cel mai mic nivel posibil, reducerea prețului la serviciile de apă-canal, transport local, salubritate. Mai mult decât atât, toți cei care vor respecta cu strictețe colectarea selectivă a gunoiului vor beneficia de scutirea de la plata taxei de salubritate.

Cultură, sport și activități de timp liber

Activitatea culturală și sportivă în Municipiul Sebeș trebuie să se intensifice și să se diversifice și să ofere locuitorilor oportunități de petrecere a timpului liber în mod plăcut nu doar ocazional, ci în mod regulat, mai ales în weekend. La nivelul Municipiului Sebeș avem deja o trupă de Dansuri Săsești, un Ordin al Scutierilor și o fanfară, Fanfara din Petrești. Aceste lucruri vor continua să fie susținute și promovate, însă alături de acestea voi susține finanțarea Casei Artelor, un proiect dat la o parte de 8 ani, și, obligatoriu, înființarea unui ansamblu folcloric. În ce privește sportul, eu, Adrian Bogdan, voi demara, încă din primele zile de mandat, construirea unui stadion de 5000 de locuri, în Arini, cu pistă de alergare conform standardelor FIFA și UEFA, concomitent cu construirea unei săli polivalente. Împreună și alături de sebeșeni, voi reînființa clubul sportiv CSM SEBEȘ, acordând simultan importanța cuvenită și sportului de masă!

Voi susține reamenajarea, în Parcul Arini, a ștrandului ce azi e doar o fantomă, delimitarea unei zone de picnic, a unui spațiu de joacă pentru copii, respectiv a unei zone destinată animalelor de companie. Zona de agrement a Sebeșului va fi una mult mai extinsă și nu se va rezuma doar la Parcul Arini. Voi face tot ce e posibil ca, împreună, să „dăm lumină” drumurilor uitate care duc la Râpa Roșie, la Viile Sebeșului, la Pădurea Mare. Toate acestea mă angajez să le fac pentru oameni, nicidecum pentru comisioane.

Pentru seniori – respectul și grija noastră

Avem nevoie, urgent, de TELEFONUL VÂRSTNICULUI! Sunt multe persoane, în Sebeș și localitățile aparținătoare, în etate, singure și bolnave, care au nevoie de consiliere și asistență, mai ales în situații de urgență! La fel de urgentă este înființarea unui club municipal destinat seniorilor, unde aceștia să poată socializa și participa la activități de timp liber. Centrul multifuncțional din cartierul Kogălniceanu, al cărui proiect zace în sertare de 8 ani, pentru că așa a considerat „cineva”, trebuie, de asemenea, adus la lumină și pus în practică în cel mai scurt timp. Părinții și bunicii noștri sunt „comoara” noastră vie. lor le datorăm viața și formarea noastră ca oameni, în „cei 7 ani de acasă”, și, ca atare, avem datoria de a ne îngriji de bunăstarea lor fizică și psihică, atât timp cât îi mai avem lângă noi, ceea ce va fi o prioritate pentru mine, Adrian Bogdan, ca primar.

Mulți dintre dumneavoastră consideră această campanie electorală ca fiind o luptă politică pentru putere. E total neadevărat! Asistăm într-adevăr la o luptă, dar ea este una spirituală, una de înlocuire a șpăgii cu omenia, a comisioanelor cu chibzuința, a „pilelor” cu competența! Moda potrivit căreia contează mai mult pe cine știi, decât ceea ce știi, trebuie să înceteze la Sebeș. Și vă promit că va înceta! Nu ai cum să faci lucruri mari când gândești mic!

Dragi sebeșeni,

Pe 9 iunie vă cer votul pentru un Sebeș cu sebeșeni fericiți! Pe 9 iunie decidem viitorul Sebeșului! Așa să ne ajute Dumnezeu!

Adrian Bogdan – candidat la funcția de Primar al Municipiului Sebeș din partea AUR

Material executat de UNIREA PRES SRL la comanda Partidului Alianța pentru Unirea Românilor , CMF 21240330 – portal online: https:\\ziarulunirea.ro / CUI mandatar financiar coordonator: 21240330.

