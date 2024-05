Publicitate electorală | Corneliu Dan Olar: Este timpul ca tinerii să preia conducerea. Hai cu schimbarea!

Corneliu Dan Olar: Este timpul ca tinerii să preia conducerea. Hai cu schimbarea!

Vreau să arăt că noua generație are curaj, să spun lucrurilor pe nume și să fiu vocea oamenilor care trăiesc în Alba. Din punctul meu de vedere, prin îndeplinirea acestor condiții, deja am făcut mare lucru.

Merg hotărât pe calea schimbării.

În ultima săptămână, am avut onoarea să particip la dezvelirea bustului lui Avram Iancu din Abrud, un erou național care îmi dă putere să merg înainte. De asemenea, am fost prezent la festivalul de la Negrileasa, din Poiana Narciselor. Acolo, am avut ocazia să mă întâlnesc cu oameni care își respectă obiceiurile și tradițiile. În satul Muncel, am întâlnit oameni puțini la număr, dar cu suflet mare. Acești oameni sunt adevărate modele de simplitate și credință.

Câți oameni de calitate și câte locuri minunate ne-a mai lăsat Dumnezeu în județul Alba!

Dorința mea de a face cunoștință cu cât mai mulți oameni din județul Alba s-a materializat prin vizite în localități precum Șugag, Cugir, Vințu de Jos, Avram Iancu, Ciugud. În fiecare loc în care am pășit, am fost bine primit, am putut să stau de vorbă cu fiecare om care mi-a ieșit în cale și pentru mine a fost o deosebită plăcere să văd că există atâția oameni dornici de schimbare.

Înțeleg că lumea e deja sătulă de atâta campanie electorală și de multe promisiuni care rămân doar atât. Eu nici nu vreau să fac politică, așa cum e definită acum. Când zici „politică” în România deja te gândești la corupție, la un joc de putere, la oameni care își bagă în buzunar bani publici…

Totuși, abia aștept ziua în care atunci când zici „politică” în țara noastră, să te gândești la prosperitate, la un trai bun, la condiții prielnice pentru oameni. Cred cu tărie că vine și ziua aceea, dar e important ca noi, tinerii, să ne implicăm și să schimbăm mersul lucrurilor.

Am avut și plăcerea de a participa la o emisiune radio, unde am fost întrebat dacă cred că e timpul să aibă loc un schimb de generații în politică. Răspunsul meu a fost categoric „DA”.

Este timpul ca tinerii să preia conducerea.

Totul trebuie să înceapă de undeva, iar eu zic că județul Alba poate, după 9 iunie, să înceapă să dea un exemplu de administrare curată și cinstită în toată țara. Așa că, aveți grijă unde puneți ștampila la alegeri. Sper să aveți curajul să votați diferit, și nu tot la fel ca în ultimii 20 de ani.

Mă puteți urmări activ pe Facebook, Instagram sau TikTok pentru a afla mai multe despre mine și proiectele de dezvoltare pe care le propun pentru județul Alba.

Corneliu Dan Olar, poziția 3 pe buletinele de vot, candidat pentru Președinția Consiliului Județean Alba- Hai cu schimbarea!

Material executat de UNIREA PRES SRL la comanda Partidului Alianța pentru Unirea Românilor , CMF 21240330 – portal online: https:\\ziarulunirea.ro / CUI mandatar financiar coordonator: 21240330.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI