PSD, vot în unanimitate pentru demisia miniştrilor săi din Guvern, joi, 23 aprilie 2026, înainte de şedinţa de Guvern
Conducerea PSD a dat, miercuri, 22 aprilie 2026 un vot în unanimitate pentru retragerea miniştrilor săi din Guvern, joi, înainte de şedinţa de Guvern, au precizat surse din PSD pentru News.ro.
Conducerea PSD s-a reunit, miercuri, 22 aprilie 2026 pentru a stabili strategia, în urma consultării interne din partid de luni, când membrii PSD au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Social-democraţii au votat, în unanimitate, ca miniştrii PSD să îşi înainteze demisiile, joi, 22 aprilie 2026 înainte de şedinţa de guvern. PSD are în Executiv cinci portofolii, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu şi ministrul Muncii, Florin Manole.
După demisia miniştrilor PSD, Guvernul condus de Ilie Bolojan îşi schimbă componenţa politică, prin ieşirea PSD. Premierul va desemna interimari pentru portofoliile social-democraţilor, dintre membrii Guvernului în funcţie.
Acest interimat este de 45 de zile. În această perioadă, poate fi depusă o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, în Parlament.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 22 aprilie 2026 după ce s-a întâlnit cu liderii UDMR, la Parlament, că au discutat despre funcţionarea guvernului în această situaţie ipotetică în care miniştrii PSD s-ar retrage şi au convenit ca, în această situaţie, să înlocuiască cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor, reamintește News.ro.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
E jale! Rata inflației în România va crește și se va menține la valori mai ridicate decât în prognoza pe termen mediu: Anunțul BNR
E jale! Rata inflației în România va crește și se va menține la valori mai ridicate decât în prognoza pe termen mediu: Anunțul BNR Rata anuală a inflației va crește și se va menține în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele evidențiate în prognoza pe termen mediu din februarie 2026, se arată […]
Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament
Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament În Plenul Camerei Deputaților s-au votat, miercuri, 22 aprilie 2026 excepții propuse de Ministerul Sǎnǎtǎții și care au fost introduse de parlamentari. Astfel, prima prima zi de concediu medical va fi plătităpentru anumite categorii de persoane. Este vorba de: *pacienții […]
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier” Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat miercuri, 22 aprilie 2026, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni, că a prezentat poziţia PNL, care reflectă deciziile partidului şi îşi asumă în continuare mandatul de premier. Ilie […]
ACCIDENT cu deltaplanul la Rimetea: Victimă în imposibilitatea de a coborî. Intervine Salvamont Alba
ACCIDENT cu deltaplanul la Rimetea: Victimă în imposibilitatea de a coborî. Intervine Salvamont Alba Un accident cu deltaplanul s-a produs...
VIDEO | Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat
Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești....
Jocurile de noroc, interzise în municipiul Sebeș! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Jocurile de noroc, interzise în municipiul Sebeș! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local Primăria Municipiului Sebeș a anunțat, miercuri,...
FOTO | ACCIDENT rutier la Feneș între o autoutilitară și un autoturism: Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă intervine de urgență
ACCIDENT rutier la Feneș între o autoutilitară și un autoturism: Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă intervine de urgență Un...
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile”
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile” Fondurile...
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan PSD își...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie Ziua Mondială a Creativităţii şi Inovării este celebrată...