PSD, vot în unanimitate pentru demisia miniştrilor săi din Guvern, joi, 23 aprilie 2026, înainte de şedinţa de Guvern

Conducerea PSD a dat, miercuri, 22 aprilie 2026 un vot în unanimitate pentru retragerea miniştrilor săi din Guvern, joi, înainte de şedinţa de Guvern, au precizat surse din PSD pentru News.ro.

Conducerea PSD s-a reunit, miercuri, 22 aprilie 2026 pentru a stabili strategia, în urma consultării interne din partid de luni, când membrii PSD au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Social-democraţii au votat, în unanimitate, ca miniştrii PSD să îşi înainteze demisiile, joi, 22 aprilie 2026 înainte de şedinţa de guvern. PSD are în Executiv cinci portofolii, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu şi ministrul Muncii, Florin Manole.

După demisia miniştrilor PSD, Guvernul condus de Ilie Bolojan îşi schimbă componenţa politică, prin ieşirea PSD. Premierul va desemna interimari pentru portofoliile social-democraţilor, dintre membrii Guvernului în funcţie.

Acest interimat este de 45 de zile. În această perioadă, poate fi depusă o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 22 aprilie 2026 după ce s-a întâlnit cu liderii UDMR, la Parlament, că au discutat despre funcţionarea guvernului în această situaţie ipotetică în care miniştrii PSD s-ar retrage şi au convenit ca, în această situaţie, să înlocuiască cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor, reamintește News.ro.

