Actualitate

PSD, vot în unanimitate pentru demisia miniştrilor săi din Guvern, joi, 23 aprilie 2026, înainte de şedinţa de Guvern

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Conducerea PSD a dat, miercuri, 22 aprilie 2026 un vot în unanimitate pentru retragerea miniştrilor săi din Guvern, joi, înainte de şedinţa de Guvern, au precizat surse din PSD pentru News.ro.

Conducerea PSD s-a reunit, miercuri, 22 aprilie 2026 pentru a stabili strategia, în urma consultării interne din partid de luni, când membrii PSD au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Social-democraţii au votat, în unanimitate, ca miniştrii PSD să îşi înainteze demisiile, joi, 22 aprilie 2026 înainte de şedinţa de guvern. PSD are în Executiv cinci portofolii, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu şi ministrul Muncii, Florin Manole.

După demisia miniştrilor PSD, Guvernul condus de Ilie Bolojan îşi schimbă componenţa politică, prin ieşirea PSD. Premierul va desemna interimari pentru portofoliile social-democraţilor, dintre membrii Guvernului în funcţie.

Acest interimat este de 45 de zile. În această perioadă, poate fi depusă o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 22 aprilie 2026 după ce s-a întâlnit cu liderii UDMR, la Parlament, că au discutat despre funcţionarea guvernului în această situaţie ipotetică în care miniştrii PSD s-ar retrage şi au convenit ca, în această situaţie, să înlocuiască cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor, reamintește News.ro.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

E jale! Rata inflației în România va crește și se va menține la valori mai ridicate decât în prognoza pe termen mediu: Anunțul BNR

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

22 aprilie 2026

De

E jale! Rata inflației în România va crește și se va menține la valori mai ridicate decât în prognoza pe termen mediu: Anunțul BNR Rata anuală a inflației va crește și se va menține în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele evidențiate în prognoza pe termen mediu din februarie 2026, se arată […]

Citește mai mult

Actualitate

Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

22 aprilie 2026

De

Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament În Plenul Camerei Deputaților s-au votat, miercuri, 22 aprilie 2026 excepții propuse de Ministerul Sǎnǎtǎții și care au fost introduse de parlamentari. Astfel, prima prima zi de concediu medical va fi plătităpentru anumite categorii de persoane. Este vorba de: *pacienții […]

Citește mai mult

Actualitate

Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

22 aprilie 2026

De

Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier" Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat miercuri, 22 aprilie 2026, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni, că a prezentat poziţia PNL, care reflectă deciziile partidului şi îşi asumă în continuare mandatul de premier. Ilie […]

Citește mai mult