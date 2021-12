PSD și PNL împart astăzi funcțiile de prefecți, subprefecți și secretari de stat: Câte posturi vor primi fiecare

COMUNICAT DE PRESĂ| Radu Cristian: „Am promovat produsele locale din Sebeș în Parlamentul European și voi continua sprijinirea producătorilor locali”

Am promovat în Parlamentul European produsele locale, bune, proaspete și sănătoase, cultivate și preparate de către locuitori harnici și gospodari ai Sebeșului cu care trebuie să ne mândrim. Voi sprijini, în continuare, cu tot ceea ce îmi stă în putință, activitatea producătorilor locali.

De câțiva ani, cumpăr pentru mine și familia mea doar produse locale, iar de un an am ales să promovez intens fiecare producător din Sebeș deoarece merită cu prisosință. Pe lângă piața agroalimentară, Sebeșul are nevoie de un centru de vânzare, acoperit și bine dotat, în care producătorii să își poată valorifica marfa.

Cu ocazia unei vizite la Bruxelles am promovat produsele noastre și am înmânat europarlamentarului de Alba, Victor Negrescu, un coș cu bunătăți din Sebeș: mere, pere, sucuri, miere, cozonac, dulcețuri, siropuri, cârnat, tobă și salam, dar și câte o sticlă de coniac și țuică.

Am ales să îi înmânez toate acestea europarlamentarului Victor Negrescu deoarece este unul dintre cei care au sprijinit producătorii locali, meșterii populari, păstrătorii de tradiții și obiceiuri îndeobște din județul Alba.

„Promovarea produselor tradiționale și a producătorilor din județul Alba, în mod special din Sebeș, reprezintă o prioritate pentru mine și colegii mei din PSD Alba. Sunt bucuros să pot face acest lucru din Parlamentul European”, este mesajul transmis de europarlamentarul Victor Negrescu

De asemenea, am transmis și principalele doleanțe ale producătorilor din Sebeș. Aceștia au nevoie de granturi de sprijin, măsuri dedicate pentru ei și subvenții pentru creșterea productivității, respectiv eficientizarea activității.

În același timp nu putem uita că viitorul producătorilor locali depinde de conduita și conștiința fiecăruia dintre noi, de cât de mult ne dorim alimente cu mai puține pesticide, substanțe anti-microbiene și îngrășăminte chimice. Cu alte cuvinte, viitorul lor depinde și de prețul pe care îl punem pentru propria sănătate.

Cu stimă,

Consilier local PSD Sebeș și purtător de cuvânt al PSD Alba,

Radu Cristian