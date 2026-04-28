PSD și AUR au adunat voturile pentru demiterea Guvernului: Moțiunea, depusă în această după-amiază. Executivul condus de Bolojan ar putea fi demis chiar săptămâna viitoare
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan se află față în față cu o amenințare iminentă, după ce PSD și AUR au reușit să coaguleze o majoritate parlamentară suficientă pentru a depune și susține o moțiune de cenzură chiar în această după-amiază (ora 14:00).
Potrivit informațiilor pe surse, cele două formațiuni au depășit pragul critic necesar pentru a răsturna Guvernul, într-un context tensionat, marcat de negocieri discrete și repoziționări strategice. Liderii social-democrați insistă că înțelegerea cu AUR este una limitată, având ca obiectiv exclusiv înlăturarea premierului, fără a implica o colaborare politică pe termen lung. La ora 12:00 urmează o întâlnire PSD-AUR pentru armonizarea textului moțiunii de cenzură, la ora 14:00 urmând să fie depusă, ne-au spus sursele noastre.
Majoritate fragilă, dar suficientă pentru moțiune
Potrivit surselor noastre, PSD și AUR au reușit să strângă încă de luni seară semnăturile necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. E vorba de 233 de semnături de care aveau nevoie cele două partide. Mai mult, aceleași surse susțin că moțiunea va fi depusă în cursul după-amiezii.
Cele două formațiuni politice aveau împreună doar 220 de semnături și au reușit să mai convingă parlamentari, fie neafiliați, fie de la alte partide pentru a semna pentru această moțiune pe care au anunțat-o, luni, chiar fostul vicepremier Marian Neacșu, dar și liderul senatorilor, Petrișor Peiu.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că și-ar dori să strângă cât mai multe semnături pentru a-i demonstra lui Ilie Bolojan că trebuie să plece de la Palatul Victoria.
Și în tabăra PNL, aceștia încearcă să convingă cât mai mulți parlamentari, chiar și din opoziție, să nu voteze această moțiune.
Calendarul votului, stabilit după minivacanța de 1 Mai
În cel mult 5 zile, această moțiune trebuie prezentată în plen, adică va fi prezentată parlamentarilor. Vor mai trece încă 3 zile până când se va dezbate și se va vota. Asta cel mai probabil se va întâmpla după minivacanța de 1 mai, luni sau marți.
Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
Anunțul a venit în timp ce liderii partidelor pro-europene, printre care și Sorin Grindeanu, se aflau la consultări cu președintele Nicușor Dan. Potrivit acestora, ambele partide vor iniția moțiunea de cenzură.
PSD exclude o alianță politică post-moțiune
Potrivit lui Marian Neacșu, PSD încă susține ideea că își dorește o coaliție cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale, însă fără Ilie Bolojan.
Sorin Grindeanu a anunţat luni că decizia politică a Biroului Permanent Național al PSD a fost în unanimitate ca deputaţii şi senatorii să semneze şi să voteze moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și a subliniat că nu există niciun fel de acord politic post moţiune cu partidul AUR.
Reacția liberalilor și decizia ținută secret
Între timp, liberalii au reacționat și au dat asigurări că nu vor mai face o altă alianță cu social-democrații. Decizia PSD de a merge alături de AUR împotriva cabinetului Ilie Bolojan a fost ținută secret până în ultimul moment.
Doar trei oameni din conducere știau care e următoarea mutare, în timp ce alți lideri și parlamentari au aflat din presă despre moțiunea de cenzură comună.
Știri recente din categoria Politică Administrație
Comunicat de presă | Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi
Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi Patru amendamente importante depuse de consilierii județeni social-democrați, cu sprijinul președintelui PSD Alba, Corneliu Mureșan, la bugetul județului pentru anul 2026 au fost adoptate în ședința de astăzi a Consiliului Județean Alba. Acestea vizează investiții esențiale pentru dezvoltarea […]
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD!
Marius Hațegan: Țineți minte: viitor de AUR țara noastră n-are! La fel cum nu are nici de PSD! Cum vi se pare decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite Guvernul României? Personal, găsesc că este cea mai înaltă culme a iresponsabilității. Iar autorii acestei “lovituri” către Palatul Victoria au obligația morală de a […]
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,8 milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră pe o stradă din cartierul Arex din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul În ședința ordinară de miercuri, 29 aprilie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia va intra la vot un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF […]
Diana Șoșoacă a rămas fără imunitate în Parlamentul European și poate fi anchetată penal. De ce fapte este acuzată
Diana Șoșoacă a rămas fără imunitate în Parlamentul European și poate fi anchetată penal. De ce fapte este acuzată Parlamentul...
29 aprilie-2 mai 2026 | Atenționare meteo de la ANM: Ploi însemnate, ninsori şi vânt puternic în Alba și restul țării, până sâmbătă. Strat de zăpadă de 5-8 cm la munte
29 aprilie-2 mai 2026 | Atenționare meteo de la ANM: Ploi însemnate, ninsori şi vânt puternic în Alba și restul...
VIDEO | A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o creștere de 24,86%”. LISTA INVESTIȚIILOR
A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o...
Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, vizită la Uzina Mecanică din Cugir, unde se preconizează a fi realizată fabrica ce va produce armele finanțate prin SAFE
Cugirul, în vizorul marilor producători de armament: Sig Sauer și FN Herstal, vizită la Uzina Mecanică din Cugir, unde se...
FOTO | Iacob Suciu, la al treilea mandat de manager al Spitalului Municipal Blaj: „Continuăm pe drumul performanței și al proiectelor valoroase”
Iacob Suciu, la al treilea mandat de manager al Spitalului Municipal Blaj: „Continuăm pe drumul performanței și al proiectelor valoroase”...
28 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă...
PSD și AUR au adunat voturile pentru demiterea Guvernului: Moțiunea, depusă în această după-amiază. Executivul condus de Bolojan ar putea fi demis chiar săptămâna viitoare
PSD și AUR au adunat voturile pentru demiterea Guvernului: Moțiunea, depusă în această după-amiază. Executivul condus de Bolojan ar putea...
Comunicat de presă | Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi
Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi Patru amendamente importante...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986
Cernobîl: 40 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară civilă. Imagini document din 26 aprilie 1986 În urmă...