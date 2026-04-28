PSD și AUR au adunat voturile pentru demiterea Guvernului: Moțiunea, depusă în această după-amiază. Executivul condus de Bolojan ar putea fi demis chiar săptămâna viitoare

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan se află față în față cu o amenințare iminentă, după ce PSD și AUR au reușit să coaguleze o majoritate parlamentară suficientă pentru a depune și susține o moțiune de cenzură chiar în această după-amiază (ora 14:00).

Potrivit informațiilor pe surse, cele două formațiuni au depășit pragul critic necesar pentru a răsturna Guvernul, într-un context tensionat, marcat de negocieri discrete și repoziționări strategice. Liderii social-democrați insistă că înțelegerea cu AUR este una limitată, având ca obiectiv exclusiv înlăturarea premierului, fără a implica o colaborare politică pe termen lung. La ora 12:00 urmează o întâlnire PSD-AUR pentru armonizarea textului moțiunii de cenzură, la ora 14:00 urmând să fie depusă, ne-au spus sursele noastre.

Majoritate fragilă, dar suficientă pentru moțiune

Potrivit surselor noastre, PSD și AUR au reușit să strângă încă de luni seară semnăturile necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. E vorba de 233 de semnături de care aveau nevoie cele două partide. Mai mult, aceleași surse susțin că moțiunea va fi depusă în cursul după-amiezii.

Cele două formațiuni politice aveau împreună doar 220 de semnături și au reușit să mai convingă parlamentari, fie neafiliați, fie de la alte partide pentru a semna pentru această moțiune pe care au anunțat-o, luni, chiar fostul vicepremier Marian Neacșu, dar și liderul senatorilor, Petrișor Peiu.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea că și-ar dori să strângă cât mai multe semnături pentru a-i demonstra lui Ilie Bolojan că trebuie să plece de la Palatul Victoria.

Și în tabăra PNL, aceștia încearcă să convingă cât mai mulți parlamentari, chiar și din opoziție, să nu voteze această moțiune.

Calendarul votului, stabilit după minivacanța de 1 Mai

În cel mult 5 zile, această moțiune trebuie prezentată în plen, adică va fi prezentată parlamentarilor. Vor mai trece încă 3 zile până când se va dezbate și se va vota. Asta cel mai probabil se va întâmpla după minivacanța de 1 mai, luni sau marți.

Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Anunțul a venit în timp ce liderii partidelor pro-europene, printre care și Sorin Grindeanu, se aflau la consultări cu președintele Nicușor Dan. Potrivit acestora, ambele partide vor iniția moțiunea de cenzură.

PSD exclude o alianță politică post-moțiune

Potrivit lui Marian Neacșu, PSD încă susține ideea că își dorește o coaliție cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale, însă fără Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a anunţat luni că decizia politică a Biroului Permanent Național al PSD a fost în unanimitate ca deputaţii şi senatorii să semneze şi să voteze moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și a subliniat că nu există niciun fel de acord politic post moţiune cu partidul AUR.

Reacția liberalilor și decizia ținută secret

Între timp, liberalii au reacționat și au dat asigurări că nu vor mai face o altă alianță cu social-democrații. Decizia PSD de a merge alături de AUR împotriva cabinetului Ilie Bolojan a fost ținută secret până în ultimul moment.

Doar trei oameni din conducere știau care e următoarea mutare, în timp ce alți lideri și parlamentari au aflat din presă despre moțiunea de cenzură comună.

