Provocările periculoase pe TikTok pot deveni pe loc dosare penale: Transmisiunile live, în care tinerii sunt încurajați să comită fapte ilegale și  adună mii de vizualizări, pot avea urmări grave. Avertismentul Poliției

acum o oră

Provocările periculoase pe TikTok pot deveni pe loc dosare penale, avertizează polițiștii. Un nou fenomen periculos apărut în mediul online ridică semne serioase în rândul autorităților. Transmisiunile live în care mai mulți tineri sunt încurajați să comită fapte ilegale adună mii de vizualizări, dar se pot încheia cu urmări grave.

Într-un caz recent, un adolescent de 16 ani a distrus mai multe autoturisme în timp ce era urmărit și încurajat în direct pe o rețea socială să facă acest lucru. Poliția avertizează că astfel de gesturi pot avea consecințe penale serioase.

În cea mai nouă provocare de pe TikTok, un tânăr se urcă pe mașini și distruge parbrizele a două autoturisme. Totul este transmis live pe o rețea socială, iar cei care urmăresc nu fac altceva decât să încurajeze și să amplifice comportamentul violent. În urma imaginilor apărute pe internet, polițiștii s-au autosesizat și au demarat cercetările.

„Nu este normal, este delicvență totală. Cum să faci așa ceva?”, spune un tânăr.

Polițiștii atrag atenția că nu doar cei care distrug bunuri pot fi trași la răspundere penală. La fel de grav este și pentru persoanele care participă sau instigă, inclusiv în mediul online, la astfel de fapte.

„Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu distracție sau provocări online. Conform Codului Penal, distrugerea bunurilor altor persoane constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă penală sau cu închisoare. În funcție de gravitatea faptei, de valoarea pagubelor și de urmări, consecințele pot fi serioase și putem vorbi inclusiv de cazier judiciar, care poate afecta pe termen lung viitorul tinerilor”, a declarat Crina Eșanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei.

Nu este însă prima provocare periculoasă care apare pe rețelele sociale. Una dintre cele mai cunoscute a fost „Superman challenge” care a trimis la camera de gardă zeci de adolescenți cu fracturi și traumatisme grave.

Specialiștii avertizează că prevenția începe cu educația, limite clare și implicarea părinților înainte ca un gest făcut pentru like-uri să se transforme într-o tragedie sau într-un dosar penal.

„Prevenția constă în crearea unui mediu online mai sigur, cu reguli clare, cu educație digitală, cu monitorizare conform vârstei, iar părinții pot contribui, prin relația pe care o au cu adolescentul”, a declarat Gabriela Răileanu, psiholog clinician.

Pentru aprecieri, bani sau notorietate rapidă, tot mai mulți tineri ajung să comită fapte ilegale sau să își pună viața în pericol.

