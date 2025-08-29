Protest masiv în Justiție: Activitatea de judecare a dosarelor suspendată în Tribunale și Judecătorii, cu excepția urgențelor. Ce a transmis CSM
Protest masiv în Justiție: Activitatea de judecare a dosarelor suspendată în Tribunale și Judecătorii, cu excepția urgențelor
Adunările generale ale judecătorilor Tribunalelor și Judecătoriilor desfășurate în 26 și 27 august au decis, în unanimitate, adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 Curți de apel din țară, respectiv suspendarea activității, cu excepția cauzelor urgente, se arată într-un comunicat de presă de vineri, 29 august 2025, al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
Citește și: Și Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba își suspendă activitatea: Vor fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent
„În cadrul adunărilor generale ale judecătorilor desfășurate în perioada 26 – 27 august 2025, tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au hotărât că se impune adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 curți de apel, solicitând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.
Dată fiind această situație, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat, s-a hotărât ca în perioada următoare activitatea instanțelor să se desfășoare potrivit celor stabilite prin hotărârile adunărilor generale, informații suplimentare referitoare la acest aspect regăsindu-se pe portalul fiecărei instanțe de judecată”, precizează Serviciul de Informare Publică, Relații cu Mass Media și Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul CSM.
„În materie penală, din 27 august, s-a amânat soluționarea cauzelor, cu excepția cauzelor având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurilor preventive și asiguratorii; cauzelor privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical; cererilor privind emiterea mandatelor de supraveghere tehnică sau percheziție domiciliară și alte cauze apreciate de judecător ca fiind de extremă urgență.
În materie civilă, în funcție de competența fiecărei secții, nu vor fi suspendate cauzele care vizează măsuri de protecție a minorilor – plasament de urgență (ordonanță președințială), încredințare în vederea adopției, încuviințare adopție; măsuri asigurătorii; ordonanța președințială în materia Minori și Familie în cazurile ce vizează situații de risc care pot pune în pericol viața și integritatea minorilor și necesitatea acordării/stabilirii de tratamente medicale; răpirile internaționale de copii; internarea medicală nevoluntară; ordine de protecție; suspendare executare act administrativ; suspendare grevă/acțiune în constatarea nelegalității grevei sau alte cauze apreciate de judecător ca fiind de extremă urgență”, amintește CSM.
