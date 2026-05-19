Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia se bate pentru finala mică la Campionatul Național universitar

Echipa Universității „1 Decembrie” 1918 Alba Iulia este la un pas de calificare în finala mică a Campionatului Național Universitar la fotbal, competiție care se dispută la Eforie Nord.

În primele două jocuri din grupa B, universitarii albaiulieni au remizat alb cu UNEFS București (la Agigea), UPT Timișoara (Cumpăna) și au două puncte înaintea jocului cu UDJG Galați (marți, 19 mai, ora 12.30, la Cumpăna), echipă calificată deja în finala mare (are 6 puncte).

Câștigătoarea va reprezenta România la Jocurile Europene Universitare, în Italia, la Salerno (18 iulie – 1 august).

Finalele sunt miercuri, la Cumpăna, la ora 9.30 (finala mică), respectiv 11.00 (finala mare).

Lot: Andrei Anghel, Adrian Onacă (Spicul Daia Română),Cătălin Negrușa (Șoimii Ciumbrud), Florin Jurj (Dacia Orăștie), Vlad Domșa (Industria Galda de Jos), Darius Trifu, Răzvan Gâțan, Robert Tamaș (CSU Alba Iulia), Bogdan Popescu, Andrei Bârdea (Viitorul Sântimbru), Eusebiu Maghiari, Valentin Boldea (CIL Blaj), Darius Olălău (Performanța Ighiu), Tiberiu Stanciu (Școala de Fotbal Valea Frumoasei), Lucian Cărăbineanu (Păltiniș Rășinari), Ștefan Baksi (Dacia Orăștie), Bogdan Lazăr (Inter Sibiu), Adrian Coman (CS Ocna Mureș). Antrenori conf.univ.dr. Vasile Emil Ursu și conf.univ.dr. Răzvan Gheorghe Rusu

