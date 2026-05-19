Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia se bate pentru finala mică la Campionatul Național universitar

Echipa Universității „1 Decembrie” 1918 Alba Iulia este la un pas de calificare în finala mică a Campionatului Național Universitar la fotbal, competiție care se dispută la Eforie Nord.

În primele două jocuri din grupa B, universitarii albaiulieni au remizat alb cu UNEFS București (la Agigea), UPT Timișoara (Cumpăna) și au două puncte înaintea jocului cu UDJG Galați (marți, 19 mai, ora 12.30, la Cumpăna), echipă calificată deja în finala mare (are 6 puncte).

Câștigătoarea va reprezenta România la Jocurile Europene Universitare, în Italia, la Salerno (18 iulie – 1 august).

Astfel, studenții din Alba au adversari, în prima fază a întrecerii fotbalistice, în grupa B pe și), în cealaltă grupă, mult mai puternică, fiind finalistele din 2025. Finalele sunt miercuri, la Cumpăna, la ora 9.30 (finala mică), respectiv 11.00 (finala mare).

Lot: Andrei Anghel, Adrian Onacă (Spicul Daia Română),Cătălin Negrușa (Șoimii Ciumbrud), Florin Jurj (Dacia Orăștie), Vlad Domșa (Industria Galda de Jos), Darius Trifu, Răzvan Gâțan, Robert Tamaș (CSU Alba Iulia), Bogdan Popescu, Andrei Bârdea (Viitorul Sântimbru), Eusebiu Maghiari, Valentin Boldea (CIL Blaj), Darius Olălău (Performanța Ighiu), Tiberiu Stanciu (Școala de Fotbal Valea Frumoasei), Lucian Cărăbineanu (Păltiniș Rășinari), Ștefan Baksi (Dacia Orăștie), Bogdan Lazăr (Inter Sibiu), Adrian Coman (CS Ocna Mureș). Antrenori conf.univ.dr. Vasile Emil Ursu și conf.univ.dr. Răzvan Gheorghe Rusu

Aiudeanul Bogdan Andone l-a refuzat pe Gigi Becali și nu va prelua FCSB! Marius Baciu, noul antrenor al „roș-albaștrilor”

Aiudeanul Bogdan Andone l-a refuzat pe Gigi Becali și nu va prelua FCSB! Marius Baciu, noul antrenor al „roș-albaștrilor" Antrenorul aiudeanul Bogdan Andone a refuzat propunerea de a reveni la FCSB, după 7  ani, deși a fost la un pas să devină iarăși antrenorul fostei campioane. Andone a mai activat în 2019 două luni la […]

Andrada Munteanu, rezultate de excepție la debutul sezonului Women Rally 2026: Locul 1 la clasa 3+ și locul 1 în clasamentul general Albaiulianca Andrada Munteanu a obținut rezultate de excepție la debutul sezonului Women Rally 2026: locul 1 la clasa 3+ și locul 1 în clasamentul general, cu cel mai bun timp al acestei etape […]

Student Sport Alba Iulia, remiză în deplasare, la Brașov, în Liga 3 la fotbal feminin În Liga 3 de fotbal feminin, Student Sport Alba Iulia a reușit o remiză externă, scor 3-3 (2-2) cu Colțea Brașov (clasată pe locul 3), joc contând pentru etapa a 16-a a Seriei 1 din eșalonul terț.

