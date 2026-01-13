Prostituția ar putea fi legalizată în România. Proiect de lege pentru autorizarea și controlul activităților de natură sexuală, depus în Parlament: „Am ales reglementarea în locul ipocriziei”

Prostituția ar putea fi legalizată în România, iar un proiect de lege pentru autorizarea și controlul activităților de natură sexuală a fost depus în Parlament.

Deputatul PNL Ion Iordache a anunțat depunerea unui nou proiect de lege care vizează reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală în România. Parlamentarul susține că demersul are ca scop scoaterea acestui fenomen din „zona neagră”, combaterea traficului de persoane și protejarea sănătății publice.

Inițiatorul proiectului recunoaște că tema este una dificilă și sensibilă pentru societatea românească, însă argumentează că ignorarea realității nu face decât să alimenteze rețelele de crimă organizată.

„În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în «zona neagră»: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane. Am ales reglementarea în locul ipocriziei. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră”, a declarat Ion Iordache.

Proiectul este semnat de 19 parlamentari, dintre care 18 de la PNL și unul de la PSD: deputatul Hagiu Augustin-Florin (PSD), deputaţii Andrei Alexandru-Ioan, Baciu Romică-Andrei, Bogdan Ionel-Ovidiu, Buican Cristian, Cadar Răzvan-Olimpiu, Ciobanu Adrian-Virgil, Ciobotaru Dragoş-Fănică, Cotinescu Ilie-Aurelian, Culeafă Mihai, Gal Călin Graţian, Iordache Ion, Matei Aneta, Mocanu Adrian, Popa Alexandru, Scarlat George, Stănescu Vetuţa, Teslariu Andrei-Ionuţ şi senatorul Marian Călin Petru.

Ce prevede proiectul de lege

Potrivit inițiatorului, legea nu este gândită pentru a promova prostituția, ci pentru a impune un control riguros din partea statului. Proiectul prevede instituirea unor controale medicale periodice obligatorii pentru persoanele care prestează astfel de servicii, pentru a stopa răspândirea bolilor cu transmitere sexuală.

De asemenea, ar fi interzisă desfășurarea unor astfel de activități în apropierea școlilor, parcurilor sau lăcașurilor de cult, prin stabilirea unor distanțe clare, iar activitatea va putea fi desfășurată exclusiv de persoane majore, care acționează voluntar și sunt autorizate.

„Regimul juridic actual se limitează la aplicarea de sancţiuni contravenţionale prevăzute de Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Acest mod de descurajare a activităţilor sexuale s-a dovedit a fi lipsit de eficacitate pentru a proteja persoanele care prestează activităţi sexuale, pentru a preveni răspândirea bolilor cu transmitere sexuală, pentru a combate exploatarea persoanelor şi pentru a permite statului să exercite atribuţiile constituţionale privind sănătatea publică, ordinea socială şi siguranţa cetăţenilor”, arată iniţiatorul în expunerea de motive.

Modelul occidental

În susținerea demersului său, deputatul liberal invocă exemplele altor state europene precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia.

„State precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia au înțeles că doar prin legalitate poți scoate oamenii din mâinile traficanților. În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor. Le mulțumesc colegilor care au înțeles necesitatea reglementării și importanța demersului fiind inițiatori alături de mine. Alegem împreună responsabilitatea în locul haosului și controlul în locul indiferenței.”, a explicat deputatul PNL.

Fost consilier prezidențial: „Trebuie să ieșim din imensa ipocrizie publică”

Inițiativa este lăudată de către fostul consilier prezidențial Iulian Fota. Într-o postare pe contul său de Facebook, Fota susține că legalizarea prostituției ar avea mai multe efecte benefici, atât pentru persoanele care practică cea mai veche meserie din lume, dar și pentru stat.

„Trebuie să ieșim din imensa ipocrizie publică referitoare la legalizarea prostituției. Belgia și Olanda au astfel de legi. De ce le-au adoptat? În primul rând pentru a proteja persoanele care o practică. Mai ales pe tinerele fete. În special pe cele minore. Pentru a le feri de crima organizată, care le exploatează nemilos. În al doilea rând, pentru a obține licență de practică statul pune o serie de condiții, în special de ordin medical. Oricine practică această meserie are obligația efectuării cu regularitate a unor controale medicale.

O formă legală și eficientă de a ține sub control răspândirea bolilor venerice. Practicarea acestei meserii este fiscalizată. Statul are beneficii fiscale dar pe de altă parte, își asumă și niște obligații. Ideal ar fi ca oamenii, femei dar și bărbați, să nu se mai preteze la așa ceva. Dar cât timp fiecare e liber să decidă ce face cu corpul său și sunt dispuși să practice meseria prostituției, este mai bine să o facă legal”, a transmis Iulian Fota.

