Proiectul educativ „Societatea românească – societate europeană” implementat de Centrul Județean de Excelență Alba. În ce constă activitatea educațională

Centrul Județean de Excelență Alba a implementat proiectul “Societatea românească – societate europeană”, care este o alternativă la nevoia de cunoaștere a elevilor și cea de formare continuă a cadrelor didactice, prin promovarea de modele de bună practică în ceea ce privește perspectiva apartenenței României la marea familie europeană.

Centrul Județean de Excelență Alba implementează un interesant proiect educativ destinat elevilor și profesorilor. Este vorba de “Societatea românească – societate europeană”, un proiect demarat la începutul acestui an și care se va finaliza în luna iulie. Proiectul se dorește a fi o alternativă la nevoia de cunoaștere a elevilor și cea de formare continuă a cadrelor didactice, prin promovarea de modele de bună practică în ceea ce privește perspectiva apartenenței României la marea familie europeană. În cadrul proiectului, în data 9 mai, de ziua Europei, a avut loc un simpozion științific, iar în această săptămână s-a finalizat o altă activitate de proiect – concursul destinat elevilor. Aflat la a treia ediție, concursul a suscitat interes sporit, participarea fiind la nivel național, în condițiile în care, și în acest an, concursul a fost inclus în calendarul proiectelor de educație extrașcolară regionale și interjudețene, elaborat de către Ministerul Educației.

Directorul Centrului Județean de Excelență Alba, profesorul Adrian Simion, a oferit și unele detalii despre concurs și proiect, în ansamblul său:

“În acest an am avut o creștere a numărului de participanți, față de anii trecuți, fapt care, evident, ne bucură. Au fost în jur de 130 de elevi și am fi avut și mai mulți, dacă nu ar fi fost etape intermediare, de selecție, a celor care să ajungă în ultima fază a competiției. Am învățat din experiența anilor anteriori să fim ceva mai selectivi, iar, ca urmare, calitatea lucrărilor prezentate a fost una crescută. De altfel, lucrările vor fi publicate într-un volum pe care-l vom publica în această vară, ca ultimă activitate din cadrul proiectului mare. Cantitativ vorbind, pentru desfășurarea concursului s-au încheiat convenții de colaborare cu 28 de unități de învățământ, din 23 de localități, din 14 județe, iar în organizare și evaluare au fost implicați 26 de profesori, din 10 localități, din 9 județe. Am încercat să avem o acoperire cât mai largă, din punct de vedere geografic, astfel încât să dăm posibilitatea cât mai multor elevi și profesori din județ și din țară ca să fie implicați. Domeniile de interes pentru concurs, pentru cele la 10 secțiuni au fost: limbi străine, cultură și civilizație, științe sociale, arte, istoria și evoluția Uniunii Europene. Toți elevii vor primi diplome de participare la concurs, iar cei care s-au plasat pe podium, la fiecare secțiune, vor primi și premii, pentru că și în acest an am avut alături de noi Primăria Municipiului Alba Iulia, Consiliul Județean Alba și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, care ne ajută să-i premiem pe copii și cărora le mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul pe care ni-l oferă. Gândurile noastre de bine și felicitările de rigoare se îndreaptă către toți participanții, cărora, ca de fiecare dată când suntem la finalul unui concurs, le adresăm invitația de a se implica și pe viitor în concursrile și proiectele noastre”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI