Proiect de lege pentru românii cu datorii: Plafon minim de 3.000 de lei, protejat de popriri
Un nou proiect de lege aflat în dezbatere la Senat propune instituirea unui plafon minim de 3.000 de lei în conturile bancare ale persoanelor fizice, sumă care nu va putea fi poprită. Inițiativa aparține deputatei Anamaria Gavrilă, liderul Partidului Oamenilor Tineri (POT), și urmărește protejarea românilor cu datorii față de executările silite agresive.
Potrivit expunerii de motive, măsura are ca scop „protejarea minimului vital al persoanelor fizice, astfel încât debitorii să poată acoperi cheltuielile esențiale pentru trai”. În prezent, Codul de procedură civilă permite poprirea integrală a sumelor din conturi, fără a lăsa o rezervă minimă pentru nevoile zilnice.
„Scopul inițiativei este protejarea minimului vital al persoanelor fizice, astfel încât debitorii să poată acoperi cheltuielile esențiale pentru trai. Totodată, proiectul limitează practicile de recuperare agresivă utilizate de unele IFN-uri, care confiscă sume modeste din conturile debitorilor”, se arată în documentul depus la Parlament.
Autorii proiectului atrag atenția că actuala legislație a generat situații de vulnerabilitate socială, mai ales în rândul familiilor cu venituri mici.
Conform propunerii, plafonul minim protejat de popriri va fi actualizat anual prin ordin al ministrului Finanțelor, în funcție de creșterea salariului minim brut pe economie. Practic, sumele din conturile bancare care sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei nu vor putea fi poprite, acestea fiind considerate fonduri destinate acoperirii cheltuielilor de bază.
Proiectul de lege se află în prezent în dezbatere publică la Senat și urmează să fie analizat în comisiile de specialitate. După votul din Senat, inițiativa va merge la Camera Deputaților, care este forul decizional.
