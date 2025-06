Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6 – 12 iunie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: Ivan Calbérac

Cu: André Dussollier, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte, Joséphine de Meaux

Gen Film: Comedie

Durată: 94 min

Rating: AP 12

Un fost general francez căsătorit de 50 de ani află că soția lui l-a înșelat acum patru decenii. Hotărât să-și răzbune onoarea, înconjurat de soția și cei trei copii, pleacă în căutarea vinovatului pe Coasta de Azur.

Joi 19:20

