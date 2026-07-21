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21-22 iulie 2026 | Noi restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Rute provizorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

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Noi restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Rute provizorii

În noaptea de marți (21.07.2026) spre miercuri (22.07.2026), între orele 00:00 și 04:00, se va închide circulația alternativ, atât pe sensul Sebeș – Sibiu (între orele 00:00 și 02:00), cât și pe sensul Sibiu – Sebeș (între orele 02:00 și 04:00).

În această perioadă, circulația rutieră se va desfășura pe următoarea rută:

Pentru sensul Sebeș – Sibiu (între orele 00:00 și 02:00):
A1 – Nod Rutier Păltiniș → str. Henri Coandă (în municipiul Sibiu) → str. Ștefan cel Mare (în municipiul Sibiu) → A1 – Nod Rutier Agnita, km 242.

Pentru sensul Sibiu – Sebeș (între orele 02:00 și 04:00):
A1 – Nod Rutier Agnita → str. Ștefan cel Mare (în municipiul Sibiu) → str. Henri Coandă (în municipiul Sibiu) → A1 – Nod Rutier Păltiniș.

„Traseul deviat este valabil și pentru autovehiculele de mare tonaj care, în mod normal, nu au voie să intre în municipiul Sibiu.

Restricția este necesară pentru montarea unui panou cu informații variabile.

Menționăm că, în cursul acestei săptămâni, se vor institui mai multe restricții asemănătoare pe autostrada A1, despre care vă vom informa din timp.

Circulați cu prudență în zonă și respectați indicațiile agenților de circulație”, a precizat DRDP Brașov.

sursa foto: DRDP Brașov

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