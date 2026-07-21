Ştirea zilei

VIDEO | Accident rutier la intrare în Alba Iulia: Patru mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

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Accident rutier la intrare în Alba Iulia: Patru mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom

Un accident rutier a avut loc marți dimineața, în jurul orei 10.00, la intrare în Alba Iulia. Trei mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la evenimentul rutier produs în Oarda, lângă benzinăria Petrom.

În accident sunt 3 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și 2 ambulanțe SAJ.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului rutier. În accident sunt 4 autoturisme implicate, o singură persoană este asistată medical la fața locului.

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