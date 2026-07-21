Pensii 2026 | Când intră pensiile pe card în luna august și când sunt aduse prin Poșta Română

Când intră pensiile pe card în luna august 2026 și când sunt aduse prin Poșta Română

Pensionarii din România vor avea parte de același calendar de plată și în luna august 2026, indiferent că își primesc veniturile prin bancă sau prin Poșta Română.

În paralel, începutul lunii aduce și o modificare prevăzută de legea pensiilor, care privește stagiul complet de cotizare pentru femei. Astfel, pe lângă datele la care vor fi virate pensiile, de la 1 august intră în vigoare o nouă etapă din procesul de creștere treptată a condițiilor de pensionare.

Calendarul pensiilor din august rămâne neschimbat

Pentru cei aproximativ 2,5 milioane de pensionari care încasează pensia în cont bancar, plata se va face după programul obișnuit.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, pensiile sunt virate, în mod normal, în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13. În august 2026, ziua de 12 cade într-o zi de miercuri, astfel că nu sunt anticipate întârzieri cauzate de weekend sau de zile libere legale.

În același timp, pensionarii care preferă plata prin Poșta Română vor primi banii după același calendar aplicat și în lunile precedente.

Aproximativ 2,1 milioane de pensionari își încasează pensia prin intermediul factorilor poștali, iar distribuirea sumelor va avea loc în intervalul 1–15 august.

Astfel, atât plata pe card, cât și cea prin Poșta Română se vor desfășura fără modificări față de programul obișnuit.

Cum sunt plătite pensiile pentru românii din afara țării și prima pensie

Există și categorii de beneficiari pentru care plata pensiei urmează reguli diferite.

În cazul pensionarilor care locuiesc în străinătate, pensiile sunt virate în perioada 19–22 iulie în conturile deschise la Citibank. Pentru cei care utilizează alte instituții bancare, transferul sumelor poate necesita încă două sau trei zile până la creditarea efectivă a conturilor.

Tot prin Poșta Română sunt efectuate și primele plăți pentru persoanele care intră în sistemul public de pensii.

Beneficiarii care urmează să încaseze prima pensie primesc drepturile bănești în intervalul 13–15 iulie, după care plata se va realiza direct pe card.

În aceeași perioadă, între 13 și 15 iulie, primesc pensia prin Poșta Română și persoanele care au primit în luna iunie decizii privind orice tip de recalculare a pensiei.

În situațiile în care există diferențe restante de achitat, acestea ar putea fi plătite în lunile următoare.

De la 1 august 2026 crește stagiul complet de cotizare pentru femei

Pe lângă calendarul plăților, începutul lunii august aduce și o schimbare în sistemul public de pensii.

Începând cu 1 august 2026, stagiul complet de cotizare pentru femei crește cu încă o lună, de la 33 de ani și 5 luni la 33 de ani și 6 luni.

Modificarea face parte din calendarul prevăzut de legea pensiilor adoptată în septembrie 2024 și nu reprezintă o măsură introdusă de actualul Guvern.

În prezent, regulile privind pensionarea diferă între femei și bărbați. Pentru bărbați, condițiile sunt deja stabilite: pensionarea are loc la 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

În cazul femeilor, atât vârsta standard de pensionare, cât și stagiul complet de cotizare cresc progresiv, urmând ca nivelul de 65 de ani și 35 de ani stagiu complet de cotizare să fie atins în anul 2035.

Procesul de majorare continuă etapizat.

Potrivit informațiilor prezentate, începând cu 1 iulie 2026, vârsta standard de pensionare pentru femei a crescut la 62 de ani și 7 luni.

De asemenea, în octombrie 2026, stagiul complet de cotizare va ajunge la 33 de ani și 7 luni, iar din ianuarie 2027 acesta va crește la 33 de ani și 8 luni.

Stagiul complet de cotizare poate influența acordarea pensiei

Legea definește stagiul complet de cotizare contributiv ca perioada în care asigurații au realizat contribuțiile necesare pentru a putea beneficia, după caz, de reducerea vârstei standard de pensionare sau de pensia anticipată.

Totodată, dacă stagiul complet de cotizare nu este îndeplinit, există posibilitatea ca dosarul de pensionare să nu fie acceptat.

În acest context, modificarea care intră în vigoare de la 1 august înseamnă că multe femei vor trebui să lucreze încă o lună pentru a îndeplini condițiile prevăzute de lege.