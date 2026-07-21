Foto-Știrea ta | Florin Scrob, social media manager Andra și Cătălin Măruță, despre traficul infernal din Alba Iulia: „Cum să pui 4 semafoare pe o porțiune de 100-150 de metri?”
„De fiecare dată când vin în Alba Iulia mă mir de același lucru: câte semafoare sunt amplasate la distanțe foarte mici unul de altul”, spune, într-o postare în mediul online, Florin Scrob (originar din Orașul Marii Uniri), social media manager Andra și Cătălin Măruță.
„Pe o porțiune de aproximativ 100-150 de metri am numărat patru semafoare. Abia pornești și trebuie să te oprești din nou.
Nu cred că am prins nici măcar ora de vârf, iar cu toate acestea traficul se mișcă destul de greu.
Prima bandă era EXCLUSIV rezervată transportului public, însă am înțeles că de aproximativ o lună autobuzele nu mai circulă în oraș. Angajații nu și-au mai primit banii de 3 luni, greva a început.
Mereu mă gândesc la persoanele în vârstă și au nevoie să circule. La temperaturile astea, mersul pe jos nu e o opțiune…”, mai afirmă Florin Scrob.
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