VIDEO | Aiudean de 38 de ani, reținut de polițiști după ce a distrus la beție ușile la 2 apartamente, camera de supraveghere din bloc și un branșament la apă

Aiudean de 38 de ani, reținut de polițiști după ce a distrus la beție ușile la 2 apartamente, camera de supraveghere din bloc și un branșament la apă

Un aiudean de 38 de ani a fost reținut de polițiști după ce a distrus la beție ușile la 2 apartamente, camera de supraveghere din bloc și un branșament la apă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 iulie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 19/20 iulie 2026, în intervalul 00.30- 01.30, în timp ce se afla în interiorul unui bloc situat pe strada Axente Sever din Aiud, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi distrus două uși de acces în apartamente, camera de supraveghere montată în holul blocului, precum și ansamblul de branșament al apei care face legătura dintre rețeaua publică și un apartament, folosind un obiect contondent.

În cursul zilei de azi, 21 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.