Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 IULIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: Lee Isaac Chung

Cu: Glen Powell, Maura Tierney, Kiernan Shipka, Daisy Edgar-Jones

Gen Film: Actiune, Aventuri, Thriller

Durată: 127 min

Rating: N 15

Edgar-Jones joacă rolul lui Kate Cooper, o fostă vânătoare de furtuni care a rămas marcată de o tornadă devastatoare cu care s-a întâlnit în timpul anilor de facultate, care acum studiază tiparele furtunilor în New York. Ea este atrasă înapoi în câmpiile deschise de prietenul ei, Javi, pentru a testa a un sistem de urmărire a tornadelor inovator. Acolo, ea se întâlnește cu Tyler Owens (Powell), fermecătorul și nesăbuitul superstar pe rețelele de socializare care se bucură să poată posta aventura urmăririi furtunii împreună cu echipajul lui la fel de imprudent, pe modelul cu cât mai periculos, cu atât mai bine.

Joi 21:15

Fly Me to the Moon / Trimite-mă la Lună Avanpremiera