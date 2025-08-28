Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 29 – 31 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Inspire Cinema Alba Iulia intră în renovare – 2 luni de pauză pentru o experiență cinematografică nouă.

După 11 ani de filme extraordinare și momente inedite oferite publicului din Alba Iulia, Inspire Cinema anunță întreruperea temporară a activității, începând cu 1 septembrie 2025, pentru o perioadă de aproximativ două luni, în vederea modernizării complete a spațiului.

„Renovarea cinematografului face parte din angajamentul nostru de a oferi cinefililor o experiență superioară, adaptată celor mai înalte standarde tehnologice și de confort. Ne dorim, ca de fiecare dată, vizitatorii noștri să experimenteze un nou concept cinematografic 3D, cu tehnologie de ultimă generație, sunet de înaltă fidelitate și imagini spectaculoase.

La redeschidere, publicul va fi întâmpinat cu un design nou, confort sporit și multe alte surprize pregătite cu atenție pentru a transforma fiecare vizită la cinema într-o experiență memorabilă. Vom reveni cu o atmosferă modernizată și servicii îmbunătățite, rămânând fideli misiunii noastre de a redefini modul în care trăim magia filmului.”

André Rieu’s 2025 Maastricht Concert: Waltz the Night Away!

Regia: Michel Fizzano, André Rieu

Cu: André Rieu

Gen Film: Muzica

Durată: 180 min

Rating: AG

Alăturați-vă unei nopți de muzică, romantism și sărbătoare cu Waltz the Night Away! și cu André Rieu! Un concert de vară nou-nouț, înregistrat în direct din uimitoarea Piață Vrijthof, din îndrăgitul său oraș natal Maastricht, vine la cinema!

În fiecare seară, piața Vrijthof se transformă într-o sală de bal grandioasă, în timp ce André și orchestra lui, Johann Strauss, invită publicul de toate vârstele să valseze sub lumina stelelor. Cu melodii fără vârstă și valsuri minunate, acest concert vă va purta într-o călătorie plină de bucurie, dragoste și emoție sinceră.

Dublat: Sambata, Duminica 20:10

Caught Stealing / Prins cu mâța-n sac

Regia: Darren Aronofsky

Cu: Austin Butler, Vincent D’Onofrio, Zoë Kravitz, Liev Schreiber, Griffin Dunne

Gen Film: Crima, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Hank Thompson, un fost jucător de baseball, se trezește pe neașteptate implicat într-o luptă periculoasă pentru supraviețuire în lumea interlopă a New York-ului anilor ’90, fiind nevoit să navigheze într-o lume perfidă pe care nici nu și-a imaginat-o.

Vineri pana Duminica 16:45; 21:30

The Roses / Familia Rose

Regia: Jay Roach

Cu: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samberg, Jamie Demetriou

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 105 min

Rating: N 15

Competitivitatea și resentimentele ascunse sub imaginea de cuplu perfect erup atunci când visurile în carieră ale soțului se prăbușesc.

Vineri pana Duminica 17:15; 21:15

Smurfs / Ștrumfii: Filmul

Regia: Chris Miller

Cu: Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Rihanna

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 92 min

Rating: AG

Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul.

Dublat: Vineri 12:00; 14:10

Sambata, Duminica 11:30; 13:35

Subtitrat: Vineri 16:15

Sambata, Duminica 15:35

Nobody 2 / Nobody: Erou de serviciu 2

Regia: Timo Tjahjanto

Cu: Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Bob Odenkirk

Gen Film: Actiune, Comedie, Crima, Thriller

Durată: 89 min

Rating: N 15

La patru ani după ce a înfruntat accidental mafia rusă, Hutch are încă o datorie de 30 de milioane de dolari față de organizația criminală și o achită printr-un șir nesfârșit de execuții ale unor infractori internaționali.

Deși îi place adrenalina meseriei sale, Hutch și soția lui Becca (Connie Nielsen) sunt copleșiți de muncă și încep să se îndepărteze unul de celălalt. Așa că decid să le ofere copiilor lor (Gage Munroe, Paisley Cadorath) o scurtă vacanță la Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark – singurul loc unde Hutch și fratele său Harry (RZA) au fost vreodată în vacanță, pe vremea când erau copii.

Vineri pana Duminica 19:20

Materialists / Materialiștii

Regia: Celine Song

Cu: Pedro Pascal, Chris Evans, Dakota Johnson

Gen Film: Comedie, Romantic

Durată: 116 min

Rating: AP 12

Afacerea profitabilă a unei femei care conduce o agenție matrimonială ajunge în pericol după ce intră într-un triunghi amoros toxic care îi amenință clienții.

Vineri pana Duminica 19:00

Dolphin Boy 2 / Prietenul meu, delfinul 2

Regia: Mohammad Kheirandish

Gen Film: Animatie

Durată: 96 min

Rating: AG

În această continuare a filmului Prietenul meu, delfinul din 2022, tânărul protagoist, crescut de delfini, pornește într-o nouă aventură. Împreună cu navigatorul său și alți însoțitori, el înfruntă monștri marini pentru a-și păstra rolul de „erou al mării”. Totul se complică atunci când Majid, mânat de gelozie, descoperă locul unde se află o poțiune misterioasă. De aici, lucrurile scapă de sub control: o balenă sălbatică, o misiune de salvare riscantă și, în cele din urmă, adevărul despre originile umane ale băiatului-delfin ies la iveală.

Dublat: Vineri 12:40

Sambata, Duminica 13:00

Weapons / Arme

Regia: Zach Cregger

Cu: Josh Brolin, Julia Garner, June Diane Raphael, Benedict Wong, Austin Abrams

Gen Film: Drama, Horror, Mister, Thriller

Durată: 128 min

Rating: IM 18

Când toți copiii dintr-o clasă, cu excepția unuia, dispar în mod misterios în aceeași noapte, la exact aceeași oră, un oraș întreg trebuie să descopere misterul și vinovatul.

Vineri 18:20; 21:00

Sambata, Duminica 17:35

The Naked Gun / Un polițist cu explozie întârziată

Regia: Akiva Schaffer

Cu: Liam Neeson, Paul Walter Hauser, Pamela Anderson, Kevin Durand, Danny Huston

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AP 12

Doar un singur om are abilitățile speciale… necesare pentru a conduce poliția și a salva lumea! Locotenentul Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) calcă pe urmele tatălui său în „Un polițist cu explozie întârziată”, o comedie regizată de Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping) și produsă de Seth MacFarlane (Ted, Family Guy).

Sambata, Duminica 15:15

The Bad Guys 2 / Băieții răi 2 3D

Regia: Pierre Perifel, JP Sans

Cu: Sam Rockwell, Zazie Beetz, Awkwafina, Anthony Ramos

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie, Mister, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Dublat: Vineri pana Duminica 12:15; 14:30

Lilo & Stitch 3D

Regia: Dean Fleischer-Camp

Cu: Billy Magnussen, Chris Sanders, Zach Galifianakis, Tia Carrere, Courtney B. Vance

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, SF

Durată: 115 min

Rating: AG

O reimaginare live-action a animației clasice din 2002, „Lilo & Stitch” este povestea emoționantă și incredibil de amuzantă a unei fete hawaiene singuratice, Lilo, și a unui extraterestru fugar pe nume Stitch, care seamănă pentru noi oamenii, mai mult sau mai puțin, cu un cățel, dar care a fost conceput pentru a provoca haos și distrugere. După o serie de aventuri prin care trec cei doi, prin dragoste și ’ohana – conceptul hawaiian pentru familie – Lilo îl ajută pe Stitch să devină un personaj cald și simpatic căruia să-i pese de cei din jurul său, iar Stitch o va ajuta pe Lilo să își readucă împreună familia destrămată.

Dublat: Vineri 14:50

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.

