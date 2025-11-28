Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Eternity / Eternitate Avanpremiera

Regia: David Freyne

Cu: Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner

Gen Film: Comedie, Drama, Dragoste, Fantastic, Romantic

Durată: 112 min

Rating: AP 12

Într-o viață de apoi în care sufletele au la dispoziție o săptămână pentru a decide unde își vor petrece eternitatea, Joan se confruntă cu alegerea imposibilă între bărbatul cu care și-a petrecut viața și prima ei dragoste, care a murit tânăr și o așteaptă de zeci de ani.

Joi 21:30

Crăciun cu Ramon Avanpremiera

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Pavel Bartoș, Andreea Vasile, Anastasia Haiducu

Gen Film: Comedie, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

Ramon (Pavel Bartoș), soț iubitor și viitor tată, nu stă departe de aventuri. De această dată, el pornește într-o misiune secretă pentru a o găsi pe nepoata pierdută a partenerei sale, cu scopul de a o aduce acasă înainte de sărbătorile de iarnă. Încercările sale dau naștere unor situații comice, dar și pline de emoţie.

Luni pana Joi 19:00

Now You See Me: Now You Don’t / Now You See Me: Jaful perfect 3

Regia: Ruben Fleischer

Cu: Rosamund Pike, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mark Ruffalo

Gen Film: Crima, Thriller

Durată: 113 min

Rating: AP 12

Cei Patru Călăreți revin, alături de o nouă generație de iluzioniști cu trucuri și răsturnări de situație uluitoare, surprize și magie cum nu s-a mai văzut vreodată într-un film. Scopul? Jaful unor diamante cu o valoare inestimabilă.

Sambata pana Miercuri 21:00 21:30

Joi 21:00

Jujutsu Kaisen: Execution

Regia: Shouta Goshozono

Cu: Junya Enoki, Subaru Kimura, Yuichi Nakamura, Daisuke Namikawa

Gen Film: Actiune, Animatie, Fantastic

Durată: 90 min

Rating: N 15

Un văl coboară brusc peste zona aglomerată Shibuya, în mijlocul aglomerației de Halloween, prinzând înăuntru nenumărați civili. În consecință, zece colonii din Japonia se așezări blestemate.

Sambata pana Joi 13:50

Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 107 min

Rating: AG

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.

Dublat: Sambata, Duminica 12:30

Luni pana Joi 12:10

Tati Full-Time

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Alex Bogdan, Eva Măruță, Raluca Aprodu

Gen Film: Comedie

Durată: 106 min

Rating: AP 12

Iustin, un fost avocat, actual artist part-time și tată full-time din obligație, e prins în mijlocul unui coșmar logistic, emoțional și familial: botezul bebelușului pe care îl are cu Sânziana, directoarea școlii și femeia „mai matură” din viața lui. Pe hârtie, Iustin e tatăl ideal. În realitate, nu are bani, respectul socrilor sau control asupra propriei vieți.

Sambata, Duminica 19:00

Luni pana Joi 14:30

Wicked: For Good / Vrăjitoarele: Partea a II-a 3D

Regia: Jon M. Chu

Cu: Jonathan Bailey, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Ethan Slater

Gen Film: Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 138 min

Rating: AP 12

Elphaba (Cynthia Erivo), acum stigmatizată drept Vrăjitoarea cea Rea din Vest, trăiește în exil, ascunsă în pădurile din Oz, continuându-și lupta pentru libertatea Animalelor reduse la tăcere și încercând cu disperare să dezvăluie adevărul despre Vrăjitor (Jeff Goldblum).

Glinda, între timp, a devenit simbolul strălucitor al Binelui, locuiește în palatul din Orașul de Smarald și se bucură de avantajele faimei și popularității. Sub îndrumarea doamnei Morrible (Michelle Yeoh), Glinda este trimisă să aline poporul din Oz și să-l asigure că totul merge bine sub conducerea Vrăjitorului.

Sambata pana Joi 12:20; 18:40

Tafiti – Across the Desert / Tafiti: Aventură prin deșert

Regia: Nina Wels

Cu: Kathleen Renish, Cosima Henman, Steve Hudson, Dela Gakpo, Mike McAlpine, Jeremiah Castelo

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 81 min

Rating: AG

Tafiti, o mică mangustă curajoasă, pornește într-o călătorie prin deșert împreună cu cel mai bun prieten al său, Pinsel. Împreună descoperă frumusețea naturii, își fac prieteni neașteptați și învață ce înseamnă camaraderia, solidaritatea și curajul.

Sambata pana Joi 12:00

The Yellow Tie / Cravata galbenă

Regia: Serge Ioan Celebidachi

Cu: John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips

Gen Film: Aventuri, Drama, Muzica

Durată: 145 min

Rating: AG

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Sambata pana Joi 15:50

Predator: Badlands / Predator: Ținuturi sălbatice 3D

Regia: Dan Trachtenberg

Cu: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, SF, Thriller

Durată: 115 min

Rating: N 15

În viitor, pe o planetă îndepărtată, tânărul Predator Dek, izgonit de propriul clan, își găsește un aliat neașteptat în Thia (Elle Fanning), un android al companiei Weyland-Yutani. Împreună vor porni în căutarea adversarului suprem.

Sambata pana Joi 17:00

Cursa

Regia: Anghel Damian, Millo Simulov

Cu: Cristina Ștefania Codreanu, Codin Maticiuc, Denis Hanganu, Andi Vasluianu

Gen Film: Actiune

Durată: 99 min

Rating: AP 12

Cele mai spectaculoase mașini, cele mai complexe cascadorii, cele mai mari mize și cei mai mulți cai putere fac din filmul „Cursa” cea mai îndrăzneață producție cinematografică din ultimii ani din România.

Bulevardele din București vor deveni piste periculoase, nopțile calde vor răsuna sub pedala de accelerație, iar adrenalina întrecerilor va fi asigurată de supermașini unicat. Bolizii și cursele de stradă vor fi completate de o distribuție efervescentă cu Denis Hanganu, Codin Maticiuc şi Ştefania în rolurile principale, plus o echipă de cascadori și șoferi profesioniști.

Sambata, Duminica 15:00; 16:40

Luni pana Joi 15:00; 16:45

Pădurea este a mea

Regia: Adrian Nica

Cu: Petronel Gabriel Gongeanu, Iulian Mehedinț, Andreea Lodbă, Cătălin Zmărăndescu, Vasile Panțiru

Gen Film: Comedie, Thriller

Durată: 90 min

Rating: AP 12

O poveste plină de umor care lasă loc și pentru reflecții asupra valorilor și moralei într-o societate în schimbare.

Sambata, Duminica 14:40

