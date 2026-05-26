FOTO | Autobuzele electrice vor intra în curând pe trasee în Aiud: A fost semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public

Autobuzele electrice vor intra în curând pe trasee în Aiud: A fost semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public

Transportul public local din municipiul Aiud este pe punctul să intre într-o nouă eră.

„După mulți ani de așteptare, am făcut ultimul pas necesar pentru ca transportul public din Aiud să devină, în sfârșit, funcțional. Am semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public cu operatorul care va administra transportul public local”, a anunțat, marți, 26 mai 2026, primarul Dragoș Crișan.

Până la sfârșitul lunii iunie, autobuzele electrice vor intra în circulație și vor putea fi folosite de aiudeni, a precizat edilul aiudean.

„Nu evit să spun un lucru clar: proiectul transportului public ecologic este cel mai costisitor proiect implementat vreodată în Aiud, consumând milioane de lei din bugetul local”, a mai spus primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.

Delegarea gestiunii serviciului de transport public local din municipiul Aiud reprezintă un proces administrativ prin care autoritatea locală transferă operarea transportului public către un operator specializat, în baza unui contract de servicii.

Prin această măsură, administrația locală urmărește modernizarea transportului urban, creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor și reducerea impactului asupra mediului. Contractul de delegare va permite operatorului desemnat să administreze traseele, programul de circulație, întreținerea vehiculelor și relația cu călătorii, în conformitate cu standardele stabilite de autoritatea publică.

sursa foto: Primăria Municipiului Aiud

