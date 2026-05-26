Sediul modernizat al Inspectoratul de Poliție Județean Alba, inaugurat: Investiție de peste 30 de milioane de lei

Sediul Inspectoratul de Poliție Județean Alba a fost inaugurat oficial, marți, 26 mai 2026 după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare derulate în ultimii doi ani printr-un proiect finanțat din fonduri europene și naționale, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Investiția a vizat reabilitarea și modernizarea clădirilor situate pe strada I.I.C. Brătianu nr. 1B din Alba Iulia, unde funcționează sediul IPJ Alba, Poliția Municipiului Alba Iulia și Pavilionul Ordine Publică. Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat în septembrie 2023, iar valoarea acestuia s-a ridicat la 32.898.442 de lei, fără TVA.

Lucrările au fost realizate în cadrul Componentei 5 – „Valul renovării” din PNRR, printr-un program destinat eficientizării energetice și creșterii rezilienței clădirilor publice. Potrivit reprezentanților instituției, obiectivul principal al proiectului a fost reducerea consumului energetic și a emisiilor de carbon cu peste 60%, precum și aducerea imobilelor la standarde moderne de siguranță și funcționalitate.

Modernizarea a inclus lucrări ample la cele trei clădiri: refacerea instalațiilor electrice, termice și sanitare, înlocuirea tâmplăriei și a acoperișurilor, reabilitarea pereților și tavanelor, montarea de panouri fotovoltaice și modernizarea sistemelor de climatizare. Totodată, au fost instalate sisteme moderne de detecție, alarmare și stingere a incendiilor, precum și sisteme de protecție împotriva efracției.

Pe perioada lucrărilor, activitatea mai multor structuri ale IPJ Alba s-a desfășurat temporar în alte locații din municipiul Alba Iulia. O parte dintre serviciile administrative și de relații cu publicul au funcționat în spații amenajate în incinta Alba Carolina Mall, în timp ce Poliția Municipiului Alba Iulia a fost relocată în fosta Policlinică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, de pe strada Mușețelului.

Finalizarea investiției a permis reluarea integrală a activității în sediul modernizat, într-un spațiu adaptat cerințelor actuale ale muncii polițienești și relației cu publicul. Reprezentanții instituției au subliniat că noua infrastructură oferă condiții îmbunătățite atât pentru personalul operativ și administrativ, cât și pentru cetățenii care accesează serviciile IPJ Alba.

