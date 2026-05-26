Sediul modernizat al Inspectoratul de Poliție Județean Alba, inaugurat. Investiție de peste 30 de milioane de lei
Sediul modernizat al Inspectoratul de Poliție Județean Alba, inaugurat: Investiție de peste 30 de milioane de lei
Sediul Inspectoratul de Poliție Județean Alba a fost inaugurat oficial, marți, 26 mai 2026 după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare derulate în ultimii doi ani printr-un proiect finanțat din fonduri europene și naționale, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Investiția a vizat reabilitarea și modernizarea clădirilor situate pe strada I.I.C. Brătianu nr. 1B din Alba Iulia, unde funcționează sediul IPJ Alba, Poliția Municipiului Alba Iulia și Pavilionul Ordine Publică. Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat în septembrie 2023, iar valoarea acestuia s-a ridicat la 32.898.442 de lei, fără TVA.
Lucrările au fost realizate în cadrul Componentei 5 – „Valul renovării” din PNRR, printr-un program destinat eficientizării energetice și creșterii rezilienței clădirilor publice. Potrivit reprezentanților instituției, obiectivul principal al proiectului a fost reducerea consumului energetic și a emisiilor de carbon cu peste 60%, precum și aducerea imobilelor la standarde moderne de siguranță și funcționalitate.
Modernizarea a inclus lucrări ample la cele trei clădiri: refacerea instalațiilor electrice, termice și sanitare, înlocuirea tâmplăriei și a acoperișurilor, reabilitarea pereților și tavanelor, montarea de panouri fotovoltaice și modernizarea sistemelor de climatizare. Totodată, au fost instalate sisteme moderne de detecție, alarmare și stingere a incendiilor, precum și sisteme de protecție împotriva efracției.
Pe perioada lucrărilor, activitatea mai multor structuri ale IPJ Alba s-a desfășurat temporar în alte locații din municipiul Alba Iulia. O parte dintre serviciile administrative și de relații cu publicul au funcționat în spații amenajate în incinta Alba Carolina Mall, în timp ce Poliția Municipiului Alba Iulia a fost relocată în fosta Policlinică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, de pe strada Mușețelului.
Finalizarea investiției a permis reluarea integrală a activității în sediul modernizat, într-un spațiu adaptat cerințelor actuale ale muncii polițienești și relației cu publicul. Reprezentanții instituției au subliniat că noua infrastructură oferă condiții îmbunătățite atât pentru personalul operativ și administrativ, cât și pentru cetățenii care accesează serviciile IPJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Autobuzele electrice vor intra în curând pe trasee în Aiud: A fost semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public
Autobuzele electrice vor intra în curând pe trasee în Aiud: A fost semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public Transportul public local din municipiul Aiud este pe punctul să intre într-o nouă eră. „După mulți ani de așteptare, am făcut ultimul pas necesar pentru ca transportul public din Aiud să devină, în […]
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei Pe 21 mai 2026 a expirat termenul pentru depunerea ofertelor în cadrul licitației publice organizate pentru desemnarea companiei care va realiza reabilitarea drumului județean […]
FOTO | Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș”
Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș” La biserica Spitalului Municipal Sebeș este foarte de folos la toate cele ecleziale un copil minunat: Ionaș Lazăr. Comunitatea de acolo îl alintă cu drag „arhidiaconul”. „Deși este încă mic, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Aproape jumătate dintre români consideră că prioritatea următoarelor 6 luni trebuie să fie creşterea salariilor şi pensiilor
Aproape jumătate dintre români consideră că prioritatea următoarelor 6 luni trebuie să fie creşterea salariilor şi pensiilor Românii consideră, în...
Noua lege a salarizării: Instituţiile publice, obligate să afișeze lista funcţiilor, salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salarialede două ori pe an
Noua lege a salarizării: Instituţiile publice, obligate să afișeze lista funcţiilor, salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salarialede două...
Știrea Zilei
Sediul modernizat al Inspectoratul de Poliție Județean Alba, inaugurat. Investiție de peste 30 de milioane de lei
Sediul modernizat al Inspectoratul de Poliție Județean Alba, inaugurat: Investiție de peste 30 de milioane de lei Sediul Inspectoratul de...
FOTO | Autobuzele electrice vor intra în curând pe trasee în Aiud: A fost semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public
Autobuzele electrice vor intra în curând pe trasee în Aiud: A fost semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de...
Curier Județean
ACCIDENT rutier GRAV în comuna Livezile: O mașină s-a răsturnat. O femeie, prinsă sub autoturism / A fost solicitat elicopter SMURD
ACCIDENT rutier în comuna Livezile: Un autoturism s-a răsturnat. Un echipaj de prim-ajutor intervine de urgență Un accident rutier grav...
FOTO | Bombă de aruncător, descoperită în comuna Unirea: Pirotehniștii din Alba au intervenit de urgență
Bombă de aruncător, descoperită în comuna Unirea: Pirotehniștii din Alba au intervenit de urgență O bombă pentru aruncător de calibru...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...