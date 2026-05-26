Ştirea zilei

Sediul modernizat al Inspectoratul de Poliție Județean Alba, inaugurat. Investiție de peste 30 de milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

De

Sediul modernizat al Inspectoratul de Poliție Județean Alba, inaugurat: Investiție de peste 30 de milioane de lei

Sediul Inspectoratul de Poliție Județean Alba a fost inaugurat oficial, marți, 26 mai 2026 după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare derulate în ultimii doi ani printr-un proiect finanțat din fonduri europene și naționale, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Investiția a vizat reabilitarea și modernizarea clădirilor situate pe strada I.I.C. Brătianu nr. 1B din Alba Iulia, unde funcționează sediul IPJ Alba, Poliția Municipiului Alba Iulia și Pavilionul Ordine Publică. Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat în septembrie 2023, iar valoarea acestuia s-a ridicat la 32.898.442 de lei, fără TVA.

Lucrările au fost realizate în cadrul Componentei 5 – „Valul renovării” din PNRR, printr-un program destinat eficientizării energetice și creșterii rezilienței clădirilor publice. Potrivit reprezentanților instituției, obiectivul principal al proiectului a fost reducerea consumului energetic și a emisiilor de carbon cu peste 60%, precum și aducerea imobilelor la standarde moderne de siguranță și funcționalitate.

Modernizarea a inclus lucrări ample la cele trei clădiri: refacerea instalațiilor electrice, termice și sanitare, înlocuirea tâmplăriei și a acoperișurilor, reabilitarea pereților și tavanelor, montarea de panouri fotovoltaice și modernizarea sistemelor de climatizare. Totodată, au fost instalate sisteme moderne de detecție, alarmare și stingere a incendiilor, precum și sisteme de protecție împotriva efracției.

Pe perioada lucrărilor, activitatea mai multor structuri ale IPJ Alba s-a desfășurat temporar în alte locații din municipiul Alba Iulia. O parte dintre serviciile administrative și de relații cu publicul au funcționat în spații amenajate în incinta Alba Carolina Mall, în timp ce Poliția Municipiului Alba Iulia a fost relocată în fosta Policlinică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, de pe strada Mușețelului.

Finalizarea investiției a permis reluarea integrală a activității în sediul modernizat, într-un spațiu adaptat cerințelor actuale ale muncii polițienești și relației cu publicul. Reprezentanții instituției au subliniat că noua infrastructură oferă condiții îmbunătățite atât pentru personalul operativ și administrativ, cât și pentru cetățenii care accesează serviciile IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Autobuzele electrice vor intra în curând pe trasee în Aiud: A fost semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 49 de minute

în

26 mai 2026

De

Autobuzele electrice vor intra în curând pe trasee în Aiud: A fost semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public Transportul public local din municipiul Aiud este pe punctul să intre într-o nouă eră. „După mulți ani de așteptare, am făcut ultimul pas necesar pentru ca transportul public din Aiud să devină, în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

25 mai 2026

De

Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei Pe 21 mai 2026 a expirat termenul pentru depunerea ofertelor în cadrul licitației publice organizate pentru desemnarea companiei care va realiza reabilitarea drumului județean […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș”

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

25 mai 2026

De

Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș” La biserica Spitalului Municipal Sebeș este foarte de folos la toate cele ecleziale un copil minunat: Ionaș Lazăr. Comunitatea de acolo îl alintă cu drag „arhidiaconul”. „Deși este încă mic, […]

Citește mai mult