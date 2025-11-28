MÂINE | Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia: Cinematograful din Alba Mall, reconfigurat și modernizat complet

Așteptarea a luat sfârșit! Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia are loc sâmbătă, 29 noiembrie 2025 – ora 12:00.

Inspire Cinema anunță redeschiderea oficială a cinematografului din Alba Iulia, în urma unui proces amplu de reconfigurare și modernizare completă. Lucrările au vizat toate sălile, infrastructura de proiecție, sistemele audio, cât și experiența generală oferită publicului.

Noul cinematograf dispune acum de un standard superior de confort și tehnologie, rezultat al unei investiții orientate spre calitate și experiență imersivă.

Trei săli modernizate complet

Cinematograful include două săli standard reproiectate integral și o sală VIP destinată publicului care dorește un nivel ridicat de confort. Toate sălile folosesc tehnologie compatibilă atât cu filmele 2D, cât și cu proiecțiile 3D, asigurând o claritate și o profunzime vizuală notabil îmbunătățită.

Sisteme noi de proiecție

Echipamentele de proiecție au fost înlocuite cu sisteme moderne, calibrate pentru luminozitate ridicată și acuratețe a culorilor. Acestea contribuie la o vizualizare net superioară, indiferent de formatul filmului.

Sunet avansat

Sălile beneficiază de un sistem audio 7.1, configurat pentru a oferi o experiență completă, cu distribuție uniformă a sunetului și un nivel ridicat de imersiune. Acesta permite publicului să simtă fiecare detaliu sonor în maniera pentru care filmul a fost conceput.

Reconfigurare totală a cinematografului

Modernizarea a inclus întreaga structură interioară, scaune noi, spații optimizate, circuite de acces regândite și o atmosferă generală mai primitoare. Scaunele standard și VIP oferă un nivel crescut de confort, astfel încât vizionarea filmelor să fie o experiență în sine, nu doar o activitate de weekend.

Redeschidere oficială

Inspire Cinema Alba Iulia își redeschide porțile pentru public sâmbătă, 29 noiembrie 2025, la ora 12:00. Publicul este invitat să redescopere cinemaul într-un spațiu complet modernizat, dedicat pasionaților de film și celor care caută o experiență de calitate.

„România în prim plan” la Inspire Cinema Alba Iulia

Ofertă specială în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie

În orașul Unirii, acolo unde s-a scris istoria, Inspire Cinema vă invită să trăiți pe marele ecran poveștile românești, cu prețuri de sărbătoare:

• 15 lei biletul — sala Standard

• 20 lei biletul — sala VIP

Între 29 noiembrie și 1 decembrie, Inspire Cinema își redeschide porțile în ritm de sărbătoare.

Așteptăm cu nerăbdare să ne revedem, cu mic și mare, la cinema, într-un spațiu complet modernizat, design nou, dedicat tuturor celor care caută o experiență de calitate.

