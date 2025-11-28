MÂINE | Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia: Cinematograful din Alba Mall, reconfigurat și modernizat complet
MÂINE | Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia: Cinematograful din Alba Mall, reconfigurat și modernizat complet
Așteptarea a luat sfârșit! Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia are loc sâmbătă, 29 noiembrie 2025 – ora 12:00.
Inspire Cinema anunță redeschiderea oficială a cinematografului din Alba Iulia, în urma unui proces amplu de reconfigurare și modernizare completă. Lucrările au vizat toate sălile, infrastructura de proiecție, sistemele audio, cât și experiența generală oferită publicului.
Noul cinematograf dispune acum de un standard superior de confort și tehnologie, rezultat al unei investiții orientate spre calitate și experiență imersivă.
Trei săli modernizate complet
Cinematograful include două săli standard reproiectate integral și o sală VIP destinată publicului care dorește un nivel ridicat de confort. Toate sălile folosesc tehnologie compatibilă atât cu filmele 2D, cât și cu proiecțiile 3D, asigurând o claritate și o profunzime vizuală notabil îmbunătățită.
Sisteme noi de proiecție
Echipamentele de proiecție au fost înlocuite cu sisteme moderne, calibrate pentru luminozitate ridicată și acuratețe a culorilor. Acestea contribuie la o vizualizare net superioară, indiferent de formatul filmului.
Sunet avansat
Sălile beneficiază de un sistem audio 7.1, configurat pentru a oferi o experiență completă, cu distribuție uniformă a sunetului și un nivel ridicat de imersiune. Acesta permite publicului să simtă fiecare detaliu sonor în maniera pentru care filmul a fost conceput.
Reconfigurare totală a cinematografului
Modernizarea a inclus întreaga structură interioară, scaune noi, spații optimizate, circuite de acces regândite și o atmosferă generală mai primitoare. Scaunele standard și VIP oferă un nivel crescut de confort, astfel încât vizionarea filmelor să fie o experiență în sine, nu doar o activitate de weekend.
Redeschidere oficială
Inspire Cinema Alba Iulia își redeschide porțile pentru public sâmbătă, 29 noiembrie 2025, la ora 12:00. Publicul este invitat să redescopere cinemaul într-un spațiu complet modernizat, dedicat pasionaților de film și celor care caută o experiență de calitate.
„România în prim plan” la Inspire Cinema Alba Iulia
Ofertă specială în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie
În orașul Unirii, acolo unde s-a scris istoria, Inspire Cinema vă invită să trăiți pe marele ecran poveștile românești, cu prețuri de sărbătoare:
• 15 lei biletul — sala Standard
• 20 lei biletul — sala VIP
Între 29 noiembrie și 1 decembrie, Inspire Cinema își redeschide porțile în ritm de sărbătoare.
Așteptăm cu nerăbdare să ne revedem, cu mic și mare, la cinema, într-un spațiu complet modernizat, design nou, dedicat tuturor celor care caută o experiență de calitate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
Skepsis, pe scena Festivalului Național Studențesc de Teatru CooltFest, de la Brașov. Vor prezenta spectacolul APA DE HAVEL
Skepsis, pe scena Festivalului Național Studențesc de Teatru CooltFest, de la Brașov. Vor prezenta spectacolul APA DE HAVEL Compania de teatru SKEPSIS va reprezenta Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia și mediul studențesc albaiulian la cea de-a III-a ediție a Festivalului Național Studențesc de Teatru CooltFest, organizat la Brașov Vineri, 21 noiembrie, ora 21.00, […]
27 noiembrie – 2 decembrie 2025 | Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, la Alba Iulia: Concert THE URS, Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu și spectacol folcloric. PROGRAMUL
27 noiembrie – 2 decembrie 2025 | Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, la Alba Iulia: Concert THE URS, Mircea Rusu Band & Alexandra Ungureanu și spectacol folcloric. PROGRAMUL Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale organizează Festivalul Național Studențesc „Serbările Unirii”, ediția a XXIX-a, care se […]
VIDEO | Cântărețul aiudean Cătălin Milea, tot mai sus în muzica românească. „O cheamă Ramona”, o nouă piesă lansată la Antena Stars
Cântărețul aiudean Cătălin Milea, tot mai sus în muzica românească. „O cheamă Ramona”, o nouă piesă lansată la Antena Stars Cântărețul aiudean Cătălin Milea, tânărul care și-a făcut loc în inimile publicului prin sinceritate, energie și autenticitate, traversează în prezent una dintre cele mai importante etape ale carierei sale. Cu o prezență tot mai vizibilă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în ziua de sărbătoare legală – 1 Decembrie 2025. Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în ziua de sărbătoare legală – 1 Decembrie 2025. Cum pot fi semnalate...
Un nou caz după Moșteanu: Ministrul Culturii, acuzat că și-a trecut un „master” făcut la un ONG
Un nou caz după Moșteanu: Ministrul Culturii, acuzat că și-a trecut un „master” făcut la un ONG La doar o...
Știrea Zilei
FOTO | Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări
Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări Pe mai multe grupuri din Sebeș, de pe rețeaua...
VIDEO | Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de la Ministerul Culturii, dar a fost respins”
Zid prăbușit la o casă veche din Abrud, azi-noapte. Clădirea trebuia să ajungă la Muzeul Astra: ,,S-a cerut aviz de...
Curier Județean
Un tânăr din Alba Iulia a furat peste 3000 de lei dintr-o spălatorie auto. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore
Un tânăr din Alba Iulia a furat peste 3000 de lei dintr-o spălatorie auto. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de...
Acces gratuit la Sala Unirii și Museikon Alba Iulia de Ziua Națională. Cât costă intrarea la Muzeul Național al Unirii de 1 decembrie 2025
Acces gratuit la Sala Unirii și Museikon Alba Iulia de Ziua Națională. Cât costă intrarea la Muzeul Național al Unirii de 1...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...